«La 5G nous permet réellement de faire avancer les entreprises»

L’arrivée de la 5G va créer un éventail inédit de nouvelles possibilités dans les années à venir et changer radicalement notre univers. De jeunes entreprises technologiques telles que Nirli et Iristick réagissent à ce phénomène en développant des solutions de réalité virtuelle et augmentée et des lunettes intelligentes. Et ce n’est qu’un début. « La 5G va devenir le multiplicateur de la transformation numérique. La technologie est le catalyseur d’un phénomène bien plus vaste », affirme Michaël Peeters, Director Innovation and Business Development chez Orange.

En tant que directeur de l’innovation chez Orange, vous êtes bien placé pour définir les dernières tendances en matière de nouvelles technologies. Comment se présente ce paysage ?

En somme, on pourrait dire que pour nous aujourd’hui, tout tourne autour des nouvelles perspectives technologiques qu’offre la 5G. Ce nouveau réseau mobile va constituer le multiplicateur de la transformation numérique et est un accélérateur pour bon nombre d’autres technologies émergentes du moment. Je pense, par exemple, au cloud et à l’edge computing, aux véhicules connectés, à la réalité augmentée ou à l’intelligence artificielle.

« Les applications en ligne seront plus rapides, de meilleure qualité et plus sûres. »

En effet, la 5G présente de nombreux atouts : une bande passante plus large, une plus grande réactivité, une latence bien plus faible et la possibilité de procéder à un découpage du réseau. En d’autres termes, il est possible de commencer à réserver une partie d’un réseau public pour créer un réseau privé destiné aux applications professionnelles. Cette combinaison de caractéristiques garantit un impact gigantesque à cette innovation technologique : les applications en ligne seront plus rapides, de meilleure qualité et plus sûres.

Découvrez le témoignage de Jean-Marc Duyckaert, qui développe des applications de réalité virtuelle avec sa start-up Nirli.



Quel est l’impact de cette accélération sur le fonctionnement des entreprises de télécommunications ?

Pour les entreprises de télécom telles qu’Orange, l’arrivée de la 5G a des implications majeures. Nous avions l’habitude de vendre l’accès à notre réseau à nos clients. Grâce à la 5G, nous devenons un fournisseur de services bien plus vaste, développant des solutions pour améliorer les modèles opérationnels des entreprises. Nous faisons donc partie de la chaîne qui crée de la valeur ajoutée. La 5G nous permet réellement de faire avancer les entreprises. Par conséquent, nous devons modifier notre approche et acquérir des connaissances supplémentaires. Vous remarquez donc que toutes les « telcos » établissent de nombreux partenariats avec des acteurs des TIC afin d’offrir une gamme complète de solutions.

Qu’est-ce qui distingue Orange dans sa vision de l’avenir de la 5G ?

Nous formons un groupe international doté d’une expertise dans de nombreux domaines d’activité dans lesquels la 5G peut apporter une réelle valeur ajoutée. Cet avantage est également dû en grande partie à notre rôle de pionnier dans plusieurs de ces domaines. Au port d’Anvers, par exemple, nous développons depuis plusieurs années une série d’applications 5G spécifiques pour les entreprises industrielles actives dans la chimie, la pétrochimie et la logistique. En outre, avec notre 5G Lab à Anvers, nous faisons partie d’un réseau international de Labs au sein duquel nous guidons les clients et les start-up innovantes dans le développement de leurs applications 5G.

Qui sont les clients avec lesquels vous développez ces diverses innovations aujourd’hui ?

Notre programme de co-innovation s’adresse principalement aux entreprises industrielles, car nous pensons que c’est parmi celles-ci que se trouve la plus grande appétence à se lancer dans cette nouvelle technologie. Nous avons acquis de l’expérience en la matière avec plusieurs grandes entreprises depuis 2019. Je tiens néanmoins à préciser que le nombre de use cases potentiels est en fait illimité et s’étend à tous les secteurs. Il s’agit surtout d’oser innover et de mobiliser les personnes et les ressources. Le secteur des soins de santé en est un exemple clair. Je prends pour exemple les lunettes intelligentes conçues et déployées pour l’assistance dans les ambulances. Grâce à la technologie 5G, les médecins peuvent établir à distance un premier diagnostic et donner des instructions sur le traitement avant même l’arrivée du patient à l’hôpital.

Comment se présente le groupe qui n’est pas encore convaincu de la valeur ajoutée de la 5G ?

En général, il s’agit d’entreprises qui n’ont pas encore commencé à définir leurs capacités et leurs projets de numérisation. Elles ne perçoivent donc pas suffisamment le potentiel et il leur est difficile d’évaluer la valeur de la 5G. Elles raisonnent alors, par exemple, de la manière suivante : notre réseau WiFi – dans lequel nous avons tant investi – suffira pour l’instant en matière de connectivité. Nous invitons ces entreprises à une séance d’inspiration dans notre laboratoire 5G. Nous leur présentons toutes les possibilités. Nous expliquons ce qui est déjà possible sur le plan opérationnel actuellement et ce qui le sera dans le futur.

Pour conclure, notre société est-elle suffisamment consciente de ce que la 5G apportera ?

Non, notamment parce que la Belgique a pris du retard dans le déploiement des réseaux et des licences 5G. Si nous adoptons réellement cette technologie et menons à bien la transformation numérique, nos entreprises et notre société deviendront plus efficaces, plus sûres et plus durables, et nos entreprises pourront renforcer considérablement leur compétitivité. La technologie n’est donc qu’un catalyseur au service d’une vision plus globale. Notre crédo n’est pas fortuit : la plus grande innovation de la 5G est ce que vous pouvez en faire.

