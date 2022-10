JOURNÉE INTERNATIONALE DU GIN-TONIC : 3 gin-tonics originaux à essayer de toute urgence

Le 19 octobre est sans aucun doute l’un de nos jours préférés de l’année, et non sans raison, car… C’EST LA JOURNÉE֤ INTERNATIONALE DU GIN-TONIC ! Pour fêter cet événement comme il se doit, nous vous partageons trois recettes de gin-tonic à tomber, à essayer absolument. Et pourquoi attendre la semaine de cette fête ? Direction le magasin (ou votre bar préféré) et bonne dégustation !

Schweppes Selection & Bombay, le mix idéal pour un gin-tonic

Vos meilleurs alliés pour des gin-tonics renversants ? Le gin Bombay Sapphire avec l’un des savoureux mixers Schweppes Selection ! Bombay Sapphire est une marque de gin haut de gamme qui élabore ses gins à l’aide d’un processus d’infusion unique associant les arômes naturels de dix plantes soigneusement sélectionnées pour obtenir une saveur fraîche et intense. Cette saveur ouvre d’innombrables possibilités pour les barmen – mais aussi pour vous, chez vous. Outre le célèbre gin Bombay Sapphire, dans sa légendaire bouteille bleue, vous pouvez maintenant également déguster deux gins aromatisés. Ceux-ci sont 100 % naturels et ne contiennent ni sucres ajoutés, ni exhausteurs de goût.

Le mixer idéal pour un gin-tonic parfait ? C’est sans aucun doute Schweppes Selection, la gamme premium spécialement mise au point par des barmen expérimentés pour tous les amateurs de cocktails désireux de créer des breuvages d’une nouvelle envergure, chez eux ou derrière le bar. La gamme Selection contient un vaste éventail de saveurs qui vous permettra de concocter un gin-tonic divin en un tournemain. Elle ne contient en effet que les meilleurs ingrédients, soigneusement sélectionnés, pour mieux mettre en valeur les saveurs des spiritueux lorsqu’ils sont mélangés. Schweppes est également célèbre pour son pétillement prolongé vous permettant de savourer jusqu’à la dernière gorgée.

Bombay Sapphire X Selection Hibiscus

Ingrédients :

5 cl de gin Bombay Sapphire

15 cl de Schweppes Selection Hibiscus

Glaçons

Zeste de citron

Fruits rouges frais

Préparation :

Prenez un beau verre à cocktail et remplissez-le entièrement de glace Ajoutez le gin Bombay Sapphire Inclinez légèrement votre verre et versez lentement le Schweppes Selection Hibiscus Remuez doucement avec une cuillère (à cocktail) pour que les saveurs se mélangent bien Garnissez d’une spirale fraîche de zeste de citron et de quelques fruits rouges tels que des framboises, des mûres et des groseilles

Bombay Citron Pressé X Selection Pomelo Nepalese Berry

Ingrédients :

5 cl de gin Bombay Citron Pressé

15 cl de Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry

Glaçons

Zeste de citron

Brin de romarin frais

Préparation :

Prenez un beau verre à cocktail et remplissez-le entièrement de glace Ajoutez le gin Bombay Citron Pressé Inclinez légèrement votre verre et versez lentement le Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry Remuez doucement avec une cuillère (à cocktail) pour que les saveurs se mélangent bien Garnissez d’une spirale fraîche de zeste de citron et d’un brin de romarin

Bombay Dry X Selection Pink Pepper

Ingrédients :

5 cl de gin Bombay Dry

15 cl de Schweppes Selection Tonic & Pink Pepper

Glaçons

Zeste de citron

Baies de genévrier

Préparation :