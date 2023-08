Hong Kong tend la main aux entreprises belges

Pour renforcer la position de Hong Kong en tant que plaque tournante mondiale des affaires, le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK) déploie des efforts particuliers pour attirer des entreprises stratégiques prometteuses du monde entier.

La création de « l’Office for Attracting Strategic Enterprises », en abrégé OASES, constitue un pilier concret de cette stratégie résolument ambitieuse. Son objectif principal : attirer et accompagner les entreprises dans l’implantation et le développement de leurs activités à Hong Kong.

Secteurs de croissance stratégique

Avec cette stratégie, Hong Kong s’adresse aux entreprises qui peuvent devenir des acteurs précieux pour le développement économique et technologique de Hong Kong à l’avenir. Parmi les secteurs visés, citons les technologies de la vie et de la santé, l’IA et la science des données, les technologies financières, les technologies de fabrication de pointe et les nouvelles technologies énergétiques.

Que fait l’OASES ?

L’OASES agit comme un intermédiaire proactif, approche activement les entreprises stratégiques, mène des négociations avec les partenaires nécessaires et explique les avantages d’une présence à Hong Kong tout en tenant compte des solutions sur mesure qui correspondent parfaitement aux besoins de chaque entreprise. L’OASES est le guichet unique pour guider les entreprises stratégiques tout au long du parcours : de la planification et de l’établissement d’une succursale à Hong Kong au lancement des opérations et à l’expansion future. Les services comprennent les conseils stratégiques, l’établissement de contacts utiles, la communication d’informations sur le marché, l’assistance pour les permis, les visas, la fiscalité et l’application des règles de financement gouvernemental, l’acquisition de talents, les réglementations commerciales, le marketing, les relations publiques, etc. L’OASES offre également un soutien pour les aspects pratiques du déménagement, tels que l’ouverture de comptes bancaires, le logement, les soins de santé, l’éducation et les opportunités de réseautage.

Un pays, deux systèmes

Pour s’adresser à des entreprises étrangères intéressantes, l’OASES présente aussi les atouts économiques du marché. Le marché de Hong Kong offre en effet une série d’avantages économiques et commerciaux spécifiques. La ville est tout d’abord un important centre financier et commercial international ainsi qu’un pôle régional d’innovation et de technologie. Hong Kong, c’est aussi la politique « un pays – deux systèmes ». Cette politique est celle d’une économie libre et ouverte, qui donne aux entreprises un accès facile à la fois à la Chine continentale et aux autres marchés asiatiques clés. La région très prospère de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao et l’ambitieuse Initiative « la Ceinture et la Route » offrent des opportunités supplémentaires.

Un terreau favorable

Hong Kong se positionne ainsi comme le pont idéal entre la Chine continentale et le reste du monde. Avec son statut établi de plus grand centre mondial pour les transactions offshore en renminbi et de plus important centre asiatique de collecte de fonds biotechnologiques, Hong Kong offre un marché des capitaux qui répond aux besoins de financement des entreprises.

Hong Kong renforce son environnement propice aux affaires grâce à une économie de marché libre très développée, un système fiscal simple et un cadre juridique solide. La ville a traditionnellement été forte dans les secteurs de la finance, de la technologie et des services, ce qui constitue un environnement idéal pour des entreprises stratégiques. Pour aider les entreprises étrangères à établir et à développer une entreprise à Hong Kong, le gouvernement de la RAS de Hong Kong a réalisé d’importants investissements dans plusieurs domaines clés, notamment les infrastructures, le développement des talents, la R&D et le financement. La création d’un cadre favorable à la croissance et à la réussite a été et reste une priorité absolue pour Hong Kong.

Contacter l’OASES

Les entreprises qui ont des plans d’expansion et souhaitent faire partie du paysage commercial dynamique de Hong Kong peuvent se tourner vers l’Office for Attracting Strategic Enterprises où elles bénéficieront d’une assistance gratuite et complète. Avec l’OASES à leurs côtés, les entreprises dans les secteurs des technologies de la vie et de la santé, de l’IA et de la science des données, des technologies financières, des technologies de fabrication de pointe et des nouvelles technologies énergétiques pourront élargir leurs horizons commerciaux et tirer parti des nombreuses opportunités que Hong Kong leur offre.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://www.oases.gov.hk.

À Bruxelles, vous pouvez contacter Paula Kant, Head of Business and Talent Attraction. Tél. 02/775 00 62, paula_kant@hongkong-eu.org

Vous pouvez contacter le bureau de l’OASES à Hong Kong par téléphone aux numéros +852 3107 1484 ou +852 3755 2746, ou par mail à l’adresse enq@oases.gov.hk