Evi Hanssen en visite au musée à Locarno

Lors de son séjour dans le canton suisse du Tessin, Evi Hanssen a eu l’occasion d’admirer les œuvres de la Fondation Ghisla Art Collection à Locarno. Elle y a rencontré Pierino Ghisla qui, avec son épouse belge Martine, expose au grand public leur collection éclectique d’art contemporain et abstrait.

Locarno est située sur les rives du lac Majeur, dans le Tessin, le canton le plus méridional de la Suisse. La ville, réputée pour son festival annuel du film, l’est également pour avoir donné son nom aux Accords de Locarno ratifiés ici en 1925. Avec plus de 2.300 heures d’ensoleillement par an, elle a également été décrétée ville la plus chaude de Suisse. Bref, Locarno est l’une des destinations touristiques préférées du pays.

©Suisse Tourisme

Une véritable destination culturelle

Dans cette partie de la Suisse, les gens parlent italien et prônent la farniente et la dolce vita. Mais outre de délicieux expressos, des palmiers qui se balancent, des plages de sable blanc, des sports nautiques et des vues spectaculaires, Locarno a plus d’une flèche culturelle à son arc. Car si le Festival international du film est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les cinéphiles, la Fondation Ghisla Art Collection se veut également une véritable célébration de l’art !

Cette Fondation, on la doit aux époux Martine et Pierino Ghisla, un couple de retraités passionnés par l’art, qui cherchaient un bel endroit pour donner à leur collection l’espace qu’elle méritait. Ils souhaitaient en effet partager les œuvres de leur collection avec d’autres passionnés d’art. Créée en 2014, la Fondation Ghisla Art Collection comprend de nombreuses œuvres collectées par la famille Ghisla au cours des 40 dernières années…

©Suisse Tourisme

L’immeuble qui abrite la collection, un énigmatique cube rouge futuriste sans aucune fenêtre, est aussi unique que la collection elle-même ! Le couple y est souvent présent et se plait à entrer en dialogue avec les visiteurs, pour leur transmettre leur amour de l’art.

Martine et Pierino ont déjà constaté que depuis l’arrivée des audioguides multilingues, les visiteurs du musée passent jusqu’à trois fois plus de temps dans le bâtiment. « Ils passent en effet plus de temps avec les œuvres d’art », se réjouit Pierino Ghisla. C’est avec le même enthousiasme qu’il a fait la connaissance d’Evi Hanssen. Evi Hanssen : « On sent que Pierino Ghisla est passionné par sa collection privée. Ses connaissances ne sont jamais prétentieuses, mais visent à inspirer et à susciter chez l’autre l’envie d’en connaître davantage sur les artistes et leurs visions ».

Un bien mystérieux cube

©Suisse Tourisme

Le bâtiment du musée contraste avec le paysage urbain. Imaginez un grand cube rouge vif recouvert d’un maillage de grilles de fer, autour duquel circule de l’eau, clin d’œil au lac voisin. A l’entrée, une sculpture attire le regard des passants, elle est l’œuvre de l’artiste suisse Lori Hersberger. Tout au long de la journée, en s’imprégnant de son environnement, l’œuvre change de couleur, comme une indication à ce que renferme le cube : des chefs-d’œuvre du pop art, de l’art informel et abstrait, du new dada et de l’art conceptuel. Une proposition particulièrement éclectique, avoue Pierino Ghisla en ajoutant avec le sourire : « On n’aime pas la même chose, tous les jours, c’est comme ça ! »

Pourtant, ce musée compose un ensemble harmonieux. C’est également l’avis de Evi Hanssen : « Bien que la variété des œuvres d’art soit impressionnante, de Picasso à Keith Haring en passant par Magritte, Pierino Ghisla a réussi à combiner tous ces styles artistiques en un tout cohérent. Il a très bon goût et marie parfaitement les grands classiques à l’art contemporain ».

Huit salles, trois étages

©Suisse Tourisme

Les œuvres de la Fondation Ghisla sont réparties dans huit salles sur trois étages. L’agencement du musée n’est pas déterminé par la chronologie ou par une division en mouvements et tendances qui ont caractérisé l’art de la fin du XXe siècle à nos jours, non, les différents espaces sont fonction des goûts personnels de Pierino et Martine Ghisla. Comme s’ils recevaient des invités dans leur propre maison.

La Fondation Ghisla peut puiser dans des centaines d’œuvres, de sorte que le visiteur qui revient découvre toujours de nouveaux tableaux. Sur les centaines d’œuvres, 80 sont immuables, tandis que d’autres tableaux sont échangés avec différents musées.

Le deuxième étage abrite la collection permanente, avec des œuvres importantes de Pablo Picasso, René Magritte, Joan Miró, Roy Lichtenstein, Christo & Jeanne-Claude, Jean-Michel Basquiat, Cy Twombly, Agostino Bonalumi, Lucio Fontana, Fernando Botero et d’autres.

Le musée organise également des expositions temporaires, si bien que l’affiche change souvent et que les visiteurs sont constamment incités à revenir ! Parmi d’autres incontournables à découvrir à la Fondation, citons : Rinus Van de Velde, Mario Schifano, Bernar Venet, Joris Van de Moortel, Paul Rebeyrolle et Peter Halley.

Le musée est ouvert du mercredi au dimanche, de 13h30 à 18h (à partir du 1er novembre de 13h30 à 17h30).