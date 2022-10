Du guide intelligent du carburant à la carte de recharge pratique, DATS24 vous ouvre la voie

Est-il intéressant de passer à la conduite électrique ? Vaut-il mieux d’abord opter pour un plug-in hybride ? Ou est-il plus avantageux de continuer à rouler au diesel, à l’essence ou au CNG ? Prendre la bonne décision n’est pas toujours évident… À cet égard, DATS 24 a développé un outil pratique : guideducarburant.be.

Choisir une nouvelle voiture devient de plus en plus complexe. Vous devez non seulement choisir la meilleure marque ou le meilleur modèle, mais surtout trouver la propulsion qui correspond à votre profil de conduite et aux perspectives d’avenir du gouvernement. DATS 24, le spécialiste des carburants et fournisseur d’énergie de Colruyt Group, entend soutenir les consommateurs et leur donner un maximum d’informations. «De nombreux clients se demandent quelle est la voiture la plus durable», explique Jonas Cautaerts, Head of EV Charging chez DATS 24. «Toutes les voitures ne conviennent pas à tout le monde», ajoute-t-il.

«Pour vous orienter, nous avons développé l’outil guideducarburant.be basé sur une expertise pointue et des connaissances scientifiques. Le guide du carburant tient compte non seulement de vos réponses, mais aussi de facteurs externes tels que les prix actuels, en fonction du budget et du comportement de conduite que vous indiquez. Quel type de conducteur êtes-vous ? Parcourez-vous beaucoup de longues distances ? Quel est votre budget ? Des algorithmes complexes calculent la voiture la mieux adaptée à votre profil de conduite, votre budget et vos besoins de mobilité. Vous trouverez également une explication du résultat ainsi qu’un aperçu des avantages et des inconvénients. Nous constatons que les consommateurs sont souvent dans l’incertitude et qu’ils sont nombreux à utiliser notre outil».

Recharger en faisant ses achats

DATS 24 mise, par ailleurs, pleinement sur la transition vers une mobilité sans émissions, notamment avec des infrastructures de recharge pour les voitures électriques. «Plus de 350 bornes de recharge sont déjà disponibles dans les points de vente de Colruyt Group (Colruyt, OKay, Bio-Planet, Dreamland, Dreambaby). D’ici un an, il y en aura 1 000. Nous accélérons le développement du réseau. Notre objectif est de permettre aux clients de recharger leur véhicule dans tous les magasins de Colruyt Group. Par la suite, nous étendrons encore le réseau en fonction de la demande».

«Toutes les voitures ne conviennent pas à tout le monde. Pour vous orienter, nous avons développé l’outil guideducarburant.be.»

Recharger à domicile et au travail

DATS 24 souhaite, en outre, accompagner activement les entreprises dans le déploiement de leur infrastructure de recharge. «Avec notre partenaire Pluginvest, nous proposons des solutions de recharge pour les entreprises et leurs collaborateurs à domicile. Nous examinons le nombre de travailleurs de l’entreprise, le pourcentage de ceux qui roulent à l’électricité et l’infrastructure de recharge nécessaire, compte tenu de l’expansion future. Les voitures électriques ne nécessitent pas toutes une borne de recharge, car elles n’ont pas toutes besoin d’être rechargées tous les jours».

Colruyt Group a lui-même beaucoup investi dans l’infrastructure de recharge pour ses collaborateurs. «Nous avons prévu pour nos travailleurs 108 points de recharge sur courant alternatif et un chargeur rapide sur courant continu à Halle, sur le plus grand site de recharge semi-public de Belgique. Ce site peut accueillir jusqu’à 300 bornes de recharge. Nous voulons tirer parti de cette expérience pour proposer des solutions similaires à d’autres entreprises».Et ce n’est pas tout. «Nous voulons également proposer à l’avenir des solutions de recharge aux particuliers afin qu’ils puissent recharger chez eux», laisse déjà entendre Jonas Cautaerts.

Carte de recharge pour tous les conducteurs de VE

Pour les entreprises, les indépendants et les particuliers, DATS 24 dispose d’une carte de recharge pratique avec un vaste réseau, ce qui rend la conduite d’une voiture électrique facile et confortable. La carte de recharge DATS 24 donne accès à 19 500 points de recharge en Belgique et à plus de 206 000 points de recharge à l’étranger. Vous pouvez utiliser cette carte pour seulement 1,99 euro d’abonnement par mois. «Vous bénéficiez, de plus, d’un tarif préférentiel par kWh sur nos propres bornes de recharge», ajoute Jonas Cautaerts. «Nous garantissons également que nos propres points de recharge DATS 24 fournissent toujours de l’électricité verte». La carte de recharge donne accès à neuf des dix bornes de recharge d’autres fournisseurs en Belgique. Toutes les recharges sont facturées au client en même temps (une seule facture).

«Nous garantissons également que nos propres points de recharge DATS 24 fournissent toujours de l’électricité verte.»

En coulisses, DATS 24 travaille également sur une app pour professionnels qui simplifiera encore la recharge et qui permettra diverses fonctionnalités : recharger avec un smartphone, rechercher rapidement des bornes de recharge, consulter la disponibilité des points de recharge avant de partir…

DATS 24 accompagne les conducteurs non seulement avec le guide du carburant, mais aussi avec des ateliers. Vous découvrirez au cours de l’atelier «Rouler plus vert sur la route» comment vous déplacer de manière plus durable. De la conduite à l’électricité ou à l’hydrogène au (bio-)CNG (gaz (bio) naturel comprimé) : nous levons le voile sur toutes les possibilités. «Ces ateliers sont ouverts à tous. Ils auront lieu dans les Colruyt Group Academies. Nous ferons le point sur la situation technologique actuelle et les conséquences de ces choix. Les participants pourront également expérimenter la sensation que procure la conduite d’une voiture fonctionnant à l’hydrogène ou à l’électricité».Un atelier est prévu à Courtrai le 8 novembre et un autre à Liège, le 27 octobre. D’autres seront organisés l’année prochaine.

«Les ateliers sont parfaits pour guider les gens et répondre à toutes leurs questions. Nous sommes en phase de transition. Cette transition avait déjà commencé avec les entreprises qui devaient électrifier leurs flottes et elle commence maintenant à s’installer chez les particuliers également. C’est pourquoi nous voulons prendre le train en marche et les accompagner le mieux possible», conclut Jonas Cautaerts.