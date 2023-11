Contactez Promaz en cas de pollution des sols due à une fuite de mazout

On a beau ne rien remarquer, une fuite de mazout peut polluer votre sol. Un dommage qu’a vécu Georges B qui a dû prendre en charge l’assainissement de son terrain. Heureusement, il a pu, par la suite, s’adresser au Fonds Promaz pour le remboursement de ses frais.

Désirant vendre sa maison à Silly, Georges fait face à une mauvaise surprise. « Mon notaire me conseille de faire vérifier mes cuves à mazout, que je n‘utilisais plus depuis dix ans. Il s’avère qu’elles étaient trouées et que mon terrain était pollué. » En février 2017, il contacte différentes sociétés. « Il a fallu procéder à l’excavation des cuves et à l’assainissement des sols. On me signale alors la possible création d’un fonds de dédommagement mais sans plus de précisions. Je n’y crois pas trop mais cela me reste en tête ! »

« Les services de Promaz vous guident parfaitement à travers les méandres des démarches. »

En juin de la même année, le problème était solutionné et les travaux payés, pour à peu près soixante mille euros. En 2020, la maison est vendue. Et l’on reparle alors de la création du Fonds Promaz. « Je me suis directement manifesté par mail. Par après, tout s’est déroulé de façon extrêmement correcte, professionnelle et rapide. J’avais un dossier très complet, avec toutes les factures et les preuves de paiement. L’écoute de Promaz a été immédiate. »

Tant et si bien que Georges a été remboursé de la quasi-totalité des sommes dépensées. Il conseille vivement à toute victime de pollution des sols due à une fuite de mazout de s’adresser à Promaz, et ce dès le début, à savoir la détection des dommages et la procédure d’assainissement. « Les services vous guident parfaitement à travers les méandres des démarches. » Beaucoup de gens pensent que c’est trop beau pour être vrai ou ignorent l’existence d’un tel fonds. « Mais réellement, Promaz répond à toutes les questions, y compris par téléphone et par courrier. »

Lamia Beldjoud, collaboratrice technico-administrative de Promaz, s’est occupée de ce dossier :

« Les personnes introduisent leur dossier par voie électronique ou voie postale et sont d’office contactées par nos services. En ce qui concerne monsieur, il a introduit sa demande le 26 octobre 2022. Nous avons procédé aux évaluations nécessaires (administratives et techniques), à savoir que les travaux ont bien été effectués de manière cohérente sous supervision d’un expert et qu’ils ont bien été validés par les autorités. Le remboursement s’est fait conformément au délai prévu par l’accord de coopération. » Promaz gère aussi des dossiers plus compliqués, introduits par des demandeurs parfois désemparés. « En effet, on les sent parfois frustrés de ne pas arriver à remplir leur demande d’intervention mais nous sommes là pour les aider et nous trouvons toujours des solutions. » Promaz intervient dans toute la Belgique.

L’intervention de Promaz s’effectue en vertu des dispositions de l’accord de coopération, tel qu’il est en vigueur a) à la date de la demande, b) sur base de la liste des priorités de Promaz et c) en fonction et à concurrence des moyens financiers disponibles de Promaz (art. 16 de l’accord de coopération).