Conduite électrique : ils ont sauté le pas

La réponse de Volkswagen aux enjeux climatiques

Le fait que Tom et Melanie aient tous deux choisi Volkswagen ne doit rien au hasard. Avec les modèles ID.3, ID.4, ID.5 et ID. Buzz, le constructeur allemand dispose déjà d’une gamme électrique étendue qui intéresse les conducteurs fleet. Way to Zero, la feuille de route de Volkswagen pour une mobilité neutre sur le plan climatique, va même plus loin.

«Le monde entier est confronté à un défi de taille : le climat», explique Jean-Marc Ponteville, responsable RP de D’Ieteren Automotive, l’importateur belge de Volkswagen. «La transition que nous observons aujourd’hui dans le secteur automobile n’est qu’un aspect d’une transition beaucoup plus vaste vers une société plus respectueuse de l’environnement. Des habitations aux entreprises : tout doit s’améliorer. Avec l’électrification, le secteur automobile s’adapte lui aussi. C’est notre manière de relever le défi social.»

100 % neutre en CO2

La marque allemande a formulé des objectifs très clairs pour l’avenir. «Volkswagen a signé l’accord de Paris sur le climat. Nous visons des émissions de CO2 nulles à l’horizon 2050. Pas seulement avec nos voitures : avec toute l’entreprise. Way to Zero est un plan qui concerne à la fois nos produits et nos usines», déclare Jean-Marc Ponteville.

«Notre usine de Zwickau (au sud de Berlin, la capitale allemande, NDLR), qui construit les VW ID.3, ID.4 et ID.5, est déjà neutre en CO2. Nous réduisons les besoins énergétiques et consommons de l’énergie verte provenant d’une source locale et renouvelable. Nous compensons les émissions restantes (notamment générées par le transport des voitures chez les concessionnaires).» En d’autres termes, choisir une Volkswagen électrique et la recharger avec de l’électricité verte vous permet déjà aujourd’hui de rouler de manière neutre en CO2.

Infrastructure

En tant qu’actionnaire de IONITY, Volkswagen contribue à la construction d’un réseau de chargeurs rapides au bord des autoroutes européennes. Six nouvelles usines de batteries seront également construites en Europe afin de pouvoir garantir de plus grands volumes de production. L’importateur D’Ieteren s’est, lui aussi, engagé dans la transition électrique. «EDI (Electric by D’Ieteren) propose des solutions de recharge aux particuliers et aux entreprises. Nous venons également de racheter Go-Solar, le leader du marché des panneaux photovoltaïques en Flandre. L’objectif? Que la voiture fasse partie intégrante d’un écosystème connecté à l’avenir. Une occasion unique pour elle de jouer un nouveau rôle sociétal qui va bien au-delà de celui d’un simple moyen de transport.»