Concevez votre salle de bains étape par étape

La salle de bains est l’espace le plus intime de la maison, celui où l’on se ressource, où l’on lâche prise et où l’on se détend… Pour toutes ces raisons, il est essentiel de la concevoir dans les règles de l’art. Zoom sur les étapes-clés de sa conception avec l’aide des conseillers du showroom Facq, Steven Gallez et Pauline Deleu.

Étape 1 : Déterminez vos envies et vos besoins

Êtes-vous plutôt douche ou bain ? Partagez-vous votre salle de bains avec des enfants ? De quel volume de rangement avez-vous besoin ? Vos priorités sont-elles le confort, le design ou la facilité d’entretien ? La première étape consiste à dresser une liste de vos priorités en regard de votre budget.

L’astuce de pro : rassemblez des échantillons de couleurs et leurs références dans un moodboard afin de sélectionner ce qui vous plaît, ou prenez des photos des autres pièces de la maison pour vous en inspirer.

Étape 2 : Dressez un plan de votre salle de bains

La salle de bains est une pièce très technique et son ameublement se compose en grande partie d’éléments fixes. Cela signifie que si quelque chose ne convient pas, vous ne pourrez pas le déplacer ou le modifier.

L’astuce de pro : si vous faites appel à un professionnel, il se chargera des détails techniques. Dans le cas contraire, mesurez et dessinez la configuration de la pièce, éventuellement en collaboration avec un installateur. Mentionnez-y les dimensions de tous les murs, portes et fenêtres, l’emplacement des conduites d’eau et des canalisations, la position des prises de courant et des radiateurs, le sens d’ouverture de la porte, le type de boiler… Vous pourrez alors déterminer si les équipements choisis s’adaptent à votre projet.

Étape 3 : Direction le showroom

Avez-vous dressé votre liste de souhaits, défini votre budget, réalisé votre moodboard et votre plan ? Dans ce cas, direction le showroom ! C’est l’endroit idéal pour découvrir toutes les possibilités qui s’offrent à vous : les matériaux, le mobilier, la qualité de la prise en main d’un robinet…

L’astuce de pro : les conseillers Facq que vous rencontrerez sur place examineront avec vous les différentes options selon vos goûts, votre budget, et l’espace disponible. Ils vous proposeront en outre des alternatives intéressantes en cas de souci technique ou pour respecter un budget serré.

Étape 4 : Réfléchissez d’abord, commandez ensuite

Êtes-vous certain(e) d’avoir pensé à tout ? La palette de couleurs est-elle appropriée ? Votre partenaire et vos enfants sont-ils d’accord avec tous vos choix ? Avez-vous respecté votre budget ? Si la réponse est « oui », vous pourrez alors passer commande.

L’astuce de pro : réexaminez le devis avec votre architecte (d’intérieur) ou votre installateur avant de signer. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter à nouveau le conseiller du showroom Facq ou à prévoir une visite supplémentaire.

Étape 5 : L’aménagement

Une fois la commande validée, le délai de livraison vous sera communiqué. Vous pourrez alors coordonner la planification avec l’installateur et les autres entrepreneurs. Ensuite, la construction proprement dite pourra débuter.

L’astuce de pro : l’idéal est de confier cette tâche à des professionnels reconnus, même si des bricoleurs aguerris peuvent aussi y parvenir. Quel que soit votre choix, faites très attention à l’étanchéité !

Les conseils de Pauline

Pauline Deleu a étudié l’architecture d’intérieur et travaille en tant que conseillère showroom chez Facq Kuurne depuis novembre 2021.

• Obtenez les conseils avisés d’un installateur. « Via une visite sur site, un installateur peut rapidement se faire une idée précise des possibilités et des limites techniques. Vous éviterez ainsi les problèmes et les déceptions dans la suite du processus. »

• Prenez rendez-vous. « Une visite au showroom peut rapidement prendre une à deux heures. Avec un rendez-vous, vous évitez les longues périodes d’attente et les conseillers du showroom vous offriront le meilleur service. »

• Soyez réaliste. « Les trois éléments que les gens sous-estiment le plus souvent dans un projet de salle de bains sont le budget, l’espace nécessaire et le délai de livraison.

Les conseils de Steven

Tout comme Pauline, Steven Gallez a étudié la décoration intérieure. Cela fait maintenant six ans qu’il travaille comme conseiller showroom chez Facq Diest.

• Utilisez votre salle de bains actuelle comme référence. « Vous ne savez pas ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin ? Réfléchissez alors à ce que vous aimez et n’aimez pas dans votre salle de bains actuelle. Qu’est-ce qui vous manque, et qu’est-ce qui est source d’irritation quotidienne ? »

• Pensez à la consommation. « L’eau et l’énergie valent presque de l’or de nos jours. Par conséquent, examinez très attentivement la consommation de vos équipements et choisissez autant que faire se peut des robinets économiques en eau. »

