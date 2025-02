Comment suivre sa consommation ? Avec la Smart App d’ENGIE.

Economiser sur sa consommation d’énergie n’a jamais été aussi simple. En téléchargeant la Smart App d‘ENGIE, vous savez de façon précise votre mode de consommation. Bruno Bandinu n’a plus peur de recevoir son décompte annuel !

Bruno Bandinu

Ancien client ENGIE, Bruno Bandinu (61 ans), de Montigny-le-Tilleul, est revenu à ses premières amours après avoir entendu parler de l’application, intéressé par un système lui permettant enfin d’avoir une vision claire de sa consommation de gaz et d’électricité au quotidien. « Il faut dire que mes montants étaient très importants et je ne comprenais pas pourquoi. Je voulais savoir où je gaspillais mon argent. Ma femme et moi-même travaillons tous les deux, nous ne sommes pas à la maison en journée, comment pouvait-on dépenser autant d’électricité et de gaz ? J’avais aussi des craintes concernant le décompte annuel, on lisait des articles sur des factures astronomiques, je me méfiais. Autant savoir à quoi m’en tenir. »

Grace à la Smart App d’ENGIE, le mystère s’est éclairci : depuis le Covid, Bruno fait ses propres pains et son four consomme énormément. « Je consulte l’app très régulièrement, c’est tellement simple et je vois la façon dont ma consommation évolue. De plus, vous avez toujours des notifications et des conseils très utiles. Grâce à cela, j’ai arrêté de laisser mes appareils en veille. C’est tout mon comportement énergétique qui a changé. Avant, je ne me posais tout simplement aucune question. Quatre radios et trois TV dans l’habitation allumées bêtement, ça fait réfléchir. »

Comprendre sa consommation énergétique

Juste avec ces petits gestes, Bruno arrive à économiser entre 80 et 130 euros par an, tout en gardant le contrôle sur sa consommation d’énergie. De quoi se faire un bon petit resto. « Je pense avoir une consommation plus intelligente. » En effet, Bruno obtient une vue claire de sa consommation d’énergie, tant en kWh qu’en euros. Il est décidé à investir, dans le futur, dans des appareils ayant une meilleure classe énergétique.

L’application le rassure. En vérifiant si ses acomptes mensuels sont suffisants ou s’il faut les ajuster en fonction de sa consommation réelle, il sait que le décompte annuel estimé par ENGIE sera proche de sa facture réelle.

Bruno a un compteur analogique. Il suffit de rentrer ses relevés de compteur dans l’application et le tour est joué. « Rapide, pratique et facile. J’ai téléchargé l’application il y a déjà quelques temps. Et c’est gratuit. Ce qui est très frappant, c’est que ça vous apprend à connaître votre famille et votre habitation. Car chaque situation est unique. Nous sommes au 21e siècle, autant vivre avec son temps et les progrès de la technologie. »

L’impact des panneaux photovoltaïques

Enthousiaste, Bruno a convaincu deux de ses voisins d’utiliser l’application. Il a aussi installé des panneaux photovoltaïques et l’application lui permet de voir les différences de dépense d’électricité, les moments de consommation mais aussi son injection. Il insiste sur l’importance à bien consommer son énergie. « Et à gaspiller le moins possible. L’application m’y aide. »

Un coup d’œil pratique sur sa consommation et sa facture

La Smart App d’ENGIE vous permet de suivre aisément votre consommation et de contrôler votre facture. Avant toute chose, commencez par saisir régulièrement les relevés de vos compteurs. Ensuite :



1. Vous savez exactement combien vous consommez grâce à des graphiques précis en kWh et en euros.



2. Vous recevez des conseils proactifs quant à votre consommation et pouvez adapter votre acompte quand vous le désirez.



3. Vous recevez tous les mois un rapport personnalisé afin de comparer votre consommation avec les périodes précédentes. Ce qui est bon pour votre portemonnaie et bon pour la planète en diminuant vos émissions de CO 2 .

