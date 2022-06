Chez Peugeot, tout est possible, rien n’est obligatoire

La forte position de Peugeot sur le marché des véhicules de société a assuré à la marque française le maintien de bonnes performances. Le secret de son succès ? Peugeot offre à ses clients le meilleur rapport qualité-prix et la liberté de choix : tout est possible, rien n’est obligatoire.

« Nous avons une mission. Le passage des moteurs thermiques aux moteurs électriques est inévitable. » Bas Viveen, directeur général de Peugeot Belux, l’exprime les pieds sur terre. « Afin d’enrayer le changement climatique, il faut réduire considérablement les émissions de gaz d’échappement nocifs. C’est pourquoi l’Europe impose des objectifs plus stricts en matière de CO2, ce qui oblige les constructeurs automobiles à passer à la propulsion électrique. Il n’y a pas d’alternative, pas même pour les futurs modèles Peugeot. »



La mobilité durable s’impose

« Toute personne saine d’esprit voit la nécessité de ce changement, mais je comprends que beaucoup de gens éprouvent des difficultés face à la manière et la rapidité avec laquelle ce changement se produit. Quelle que soit la manière dont on l’envisage, une voiture électrique est très chère pour un particulier. La différence de prix entre une Peugeot 208 « normale » et une e-208 est d’environ 10 000 €. En Allemagne et en France, l’État compense la différence de prix par des primes. Mais je n’y suis pas favorable, car vous créez un marché artificiel, qui s’effondre comme neige au soleil dès que les incitants financiers sont supprimés. Nous devons également être honnêtes et admettre que pour ceux qui ne peuvent pas recharger à la maison ou au travail, une voiture électrique n’est pas toujours un cadeau. Le réseau de bornes de recharge laisse encore beaucoup à désirer. »

L’électrification passe à la vitesse supérieure

« La bonne nouvelle est que la situation s’améliore rapidement et que l’électrification prend de la vitesse. C’est tout à l’honneur du marché des véhicules utilitaires, qui représente plus de 60 % des ventes de voitures. Chez Peugeot, le marché B2B représente même 73 % des ventes. La part des modèles partiellement ou entièrement électrifiés est de 25 %. Précédemment, elle ne dépassait pas 5 %. Nous devons notre forte position sur le marché B2B à l’aspect moderne, à la fiabilité et à l’équipement riche de nos modèles, à leur valeur résiduelle élevée et à leur TCO (Total Cost of Ownership) favorable. Nous profitons également de nos bons contacts commerciaux avec les sociétés de leasing et les grandes et petites entreprises. Pendant la crise sanitaire, le marché B2B s’est maintenu ».

La 308 SW est best-seller

Bas Viveen prévoit que ces bons résultats opérationnels seront encore meilleurs en 2022. « Il y a quelques semaines, nous avons lancé la 308 SW Plug-In Hybrid. Les commandes affluent. Dans l’important segment C, la 308 Plug-In Hybrid comble un vide dans notre offre destinée à la clientèle B2B. Celle-ci bénéficie toujours d’un régime fiscal favorable ; en fin de compte, tout dépend de ce que le client doit payer en termes nets. L’année prochaine, une version entièrement électrique de la 308 suivra, mais la 308 restera néanmoins disponible avec un moteur essence ou diesel. Ce choix reste également valable pour tous les autres modèles existants. Tout est possible, rien n’est obligatoire ! Le fait que la 308 soit disponible en version berline et break est un atout supplémentaire.

La Peugeot 308 est le numéro à succès de la marque au lion. La nouvelle génération a grandi à tous les égards et, selon Bas Viveen, elle est « taillée sur mesure pour les jeunes hommes et femmes qui se construisent une carrière florissante, qui s’engagent pleinement dans la vie et qui veulent en profiter pleinement avec leur famille ». En d’autres termes, des trentenaires qui peuvent se retrouver dans l’ADN de Peugeot, qui se caractérise par le respect de la tradition, ainsi que par la volonté et la force d’innover.

Peugeot 308 SW Plug-In Hybrid

Consommation électrique combinée : 15 et 15,6 kWh/100 km

Emissions moyennes de CO 2 : 25-30 g/km

Motorisation : Plug-In Hybrid avec moteur essence de 1598 cm3 et moteur électrique à l’avant

Puissance maximale : 110 et 132 kW

Autonomie maximale (WLTP) : 59-60 km 100 % électrique

Temps de charge maximal : 7h05 (prise 8A et chargeur de 3,7 kW)

Type/capacité de la batterie : Lithium-Ion / 12,4 kW

Vitesse de pointe : 225 km/h

Accélération 0-100 km/h : 7,7 et 7,6 sec

Prix de départ : 39 200 €

