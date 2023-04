« Cette excitation, cette émotion pure, voilà ce qui nous motive »

« Sentir son cœur s’accélérer lorsque le sprint est lancé et que la ligne d’arrivée est en vue : voilà ce qui nous motive. » Pour Ziggy Pruvoost de Napoleon Sports & Casino, le sponsoring est bien plus qu’un logo sur le maillot de Remco Evenepoel et de ses compères.

Ziggy Pruvoost – Head of Partnerships Napoleon Sports & Casino

L’époque où le sponsor se contentait d’ouvrir son portefeuille est révolue. Son logo figure évidemment toujours sur le maillot du cycliste, mais le sponsoring en tant qu’outil marketing représente bien davantage. Surtout lorsqu’il s’agit d’une équipe cycliste professionnelle comme Soudal Quick-Step. Napoleon Sports & Casino est depuis 2020 l’un des principaux sponsors du Wolfpack de Patrick Lefevere.

Votre logo figure sur les manches de Remco Evenepoel et du reste de l’équipe. Pourquoi ?

Ziggy Pruvoost, Head of Partnerships: « Nous ne nous contentons pas d’être un logo, un spot télé ou une bannière dans les magasins. Nous sommes des partenaires à part entière de l’équipe. Nous voulons créer une expérience ensemble et raconter notre histoire. Nous sommes le partenaire “frisson” officiel de Soudal Quick-Step. L’excitation et le divertissement qu’apporte le cyclisme font écho à ce que nous représentons en tant qu’entreprise. Il s’agit de sentir son cœur s’accélérer lorsque la ligne d’arrivée est en vue et que le sprint est lancé. Ou au moment où le ballon franchit la ligne de but ou manque de le faire de quelques centimères. »

« Cette sensation transparaît aussi dans nos campagnes. En vue du Tour des Flandres, nous sommes partis à la recherche de nos “plus grands fans”. Les gagnants n’ont pas seulement eu droit à une rencontre avec les coureurs : un hélicoptère est allé chercher l’un d’entre eux pour lui permettre de participer à un atelier graffiti avec l’équipe cycliste. Un rêve devenu réalité. Un autre gagnant voulait passer une journée en tracteur dans les champs avec Yves Lampaert. Nous avons immédiatement organisé une course de tracteurs dans laquelle il a pu se mesurer à Yves Lampaert et Tom Boonen. Une journée riche en excitation, en expérience et en émotions. Voilà ce qui nous correspond ! »

En tant que sponsor, faut-il porter le sport dans son cœur ?

« Forcément. Le sport est ce qu’il y a de plus émotionnel. Mais le sponsoring est comme un mariage : il passe par des hauts et des bas. Après la lourde chute de Remco Evenepoel au Tour de Lombardie, je lui ai rendu visite. Sa convalescence était longue et il s’ennuyait. Nous lui avons apporté une console PS5 de la part de Napoleon. Nous sommes solidaires et nous sommes là pour l’équipe, même dans les moments les plus difficiles. En tant que sponsor, nous avons ensuite suivi le combat qu’il a mené pour revenir au sommet. Le fait de pouvoir après célébrer sa victoire dans la Vuelta, avec lui et tous ses fans, était formidable. En tant que sponsor, on vit donc de nombreux moments intenses et magnifiques depuis le premier rang. Pendant le Championnat du monde, par exemple, j’étais heureux de me lever à 3 heures du matin pour voir Remco remporter la course.

Les équipes de foot et de cyclisme recherchent des partenariats à long terme. Le secteur des paris joue donc un rôle clé dans le financement des sports les plus populaires

Au départ, Napoleon sponsorisait le foot, avec des équipes comme le Cercle de Bruges et le SV Zulte Waregem. Pourquoi le cyclisme ?

« Parce que le cyclisme suscite le même type d’émotion que le foot, tout comme Napoleon Sports & Casino. Le foot et le cyclisme sont de loin les sports les plus populaires du pays. Ils font vibrer tous les Belges et, en tant qu’entreprise belge, nous voulons partager ces émotions avec nos joueurs. »

Vous êtes aux côtés des coureurs, mais quel est pour les supporters l’avantage à ce que Napoleon soit sponsor ?

« Lors de la saison cycliste précédente, les supporters pouvaient prédire le déroulement de chaque grande course cycliste sur notre site web. Par exemple : Julian Alaphilippe finira-t-il devant Wout van Aert ? Et à la fin du printemps cycliste belge, le premier prix a été décerné : un vélo de Soudal Quick-Step. Avouez que ce n’est pas rien ! »

« Dans le football également, nous pensons aux supporters. Ainsi, nous avons déjà fait réaliser des écharpes de supporter personnalisées. Les clubs les ont offertes à tous ceux qui avaient souscrit un abonnement. C’est une bonne chose, pour eux comme pour nous. »

« Via notre sponsoring, nous voulons aussi proposer une offre sûre. Les joueurs ou les fans qui veulent tenter un pari peuvent le faire sur notre propre site web, de manière responsable tout en ressentant le frisson d’un pari. Notre offre comprend le football, le cyclisme et de nombreux autres sports. »