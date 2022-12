Cap sur la solution de recharge idéale

Vous avez jeté votre dévolu sur une voiture électrique ? Vous avez alors tout intérêt à disposer d’une solution de recharge à domicile. Comment procéder ? Vu que de nombreux conducteurs découvrent seulement la mobilité électrique, une certaine « ignorance » règne encore autour du chargement domestique. Luminus clarifie les choses avec ses solutions de recharge.

De plus en plus de conducteurs roulent à l’électricité. Près d’une voiture neuve sur quatre en Belgique (immatriculations enregistrées entre janvier et septembre 2022) est équipée d’un connecteur et est donc dotée d’une motorisation électrique ou hybride rechargeable. Ces véhicules nécessitent une solution de recharge appropriée. Luminus vient en aide à ces conducteurs en installant des bornes de recharge à domicile.

«Disposer d’une borne de recharge à la maison est extrêmement pratique», affirme Monia Falci, Electric Mobility Operations Manager chez Luminus. «C’est comme si vous aviez votre propre station-service chez vous. Vous n’avez pas besoin de vous déplacer et vous savez à l’avance combien vous coûte votre plein, car il dépend uniquement de votre tarif énergétique. Aux bornes publiques, les tarifs varient en fonction du fournisseur. Si vous avez des panneaux solaires, vous pouvez également optimiser votre consommation. Et si vous n’en avez pas, vous pouvez toujours recharger la nuit, à un tarif plus avantageux. Le chargement à domicile offre une foule d’avantages!»

Pouvez-vous installer une borne de recharge?

Il convient, bien sûr, de vous assurer que votre domicile peut accueillir une borne de recharge. Dans la plupart des cas, la réponse est positive. Monia Falci : «Il importe que votre installation électrique soit conforme, car le placement de la borne est suivi d’une inspection obligatoire. Nous posons toujours plusieurs questions aux clients pour évaluer la situation. Nous examinons d’abord la capacité de charge de votre installation actuelle. Cette donnée déterminera la vitesse de chargement, au même titre que le chargeur embarqué de votre voiture et le type de borne de recharge.»

Rapidité ne rime pas toujours avec qualité

La majorité des installations électriques des habitations belges intègrent un raccordement monophasé (par opposition au système triphasé plus rapide), mais cela ne pose aucun problème, selon Monia Falci. Dès le 1er janvier 2023, la Flandre introduira le tarif capacitaire. Les redevances de réseau seront alors calculées sur la base de votre pointe quart-horaire la plus élevée du mois. «L’essentiel est de répartir votre consommation électrique. Il est préférable de recharger efficacement que de recharger rapidement. Le monophasé permet d’ailleurs de charger à 7,4 kW, ce qui est amplement suffisant pour de nombreuses voitures. Cet aspect ne doit donc certainement pas vous empêcher d’installer une borne de recharge.»

Chez Luminus, la plupart des clients optent pour une borne de recharge intelligente, capable d’adapter son temps et sa puissance de chargement. «Nous proposons différents modèles avec une multitude de fonctionnalités», explique Monia. «Vous avez, par exemple, la possibilité d’optimiser votre consommation avec des panneaux solaires. Vous pouvez aussi opter pour le load balancing, auquel cas la borne de recharge tient compte des autres consommateurs d’électricité dans l’habitation pour répartir les pics de consommation. Beaucoup de clients aiment pouvoir suivre leur consommation via l’app de leur borne de recharge intelligente. Avec les bornes connectées, l’option split billing permet de scinder la facturation des coûts de chargement pour les entreprises qui font installer des bornes au domicile de leurs collaborateurs. Du contrat d’énergie à la borne de recharge, Luminus répond à tous vos besoins.»

«La connectivité est remarquable»

Hannelore Blomme, Campaign Manager B2C chez Luminus, dispose depuis peu d’une borne de recharge intelligente à domicile. Quelque 153 collaborateurs de Luminus roulent déjà au volant d’une voiture de société électrique et 181 autres recevront prochainement la leur. Hannelore a troqué sa Volvo V60 diesel contre la ŠKODA ENYAQ iV 80 100 % électrique, qui affiche une autonomie de 532 kilomètres.

Hannelore Blomme : «La grande autonomie était un paramètre crucial pour moi. La stratégie de Luminus est d’électrifier l’ensemble de sa flotte. Une démarche que je soutiens totalement. Acheter une voiture thermique aujourd’hui est dépassé. Je voulais apporter ma pierre à l’édifice et réduire mes émissions de CO 2 . Il me tardait donc de rejoindre le mouvement.»

Borne de recharge intelligente

Hannelore utilisait encore une prise de courant ordinaire les premières semaines, mais elle possède désormais sa propre borne de recharge : «Il s’agit de la meilleure solution à long terme. Je ne recharge ma voiture qu’à 80 % pour préserver la longévité de la batterie, sauf si j’ai prévu de faire un long trajet le lendemain. J’utilise principalement mon véhicule pour de courts trajets vers la crèche, la gare, le magasin ou pour rendre visite à la famille. Je recharge deux ou trois fois par semaine. La borne de recharge intelligente tient compte des autres consommateurs dans la maison. Via l’app, je peux notamment paramétrer la vitesse de chargement.»

«La connectivité est remarquable», se réjouit Hannelore. «Je peux déjà allumer le chauffage sans me déplacer le matin. Fini, donc, d’entrer dans une voiture glacée avec mon bébé ou de gratter le givre sur les vitres. Je peux tout programmer à distance!»

Hannelore constate un intérêt croissant pour les voitures électriques dans son entourage : «De nombreux amis ou membres de ma famille me demandent comment ça fonctionne et se renseignent sur la conduite et le chargement électriques. Les gens en parlent. Ils ont seulement besoin d’un petit coup de pouce pour faire le pas.»

