BMW mise sur la durabilité

Pour la deuxième année consécutive, BMW a vendu plus de voitures que ses concurrents dans notre pays et reste, de loin, le numéro un. Les X1 et iX1 renforceront encore la position de leader de la marque premium allemande. Et le développement durable est plus que jamais au cœur de la stratégie de l’entreprise.

« La neutralité climatique d’ici 2050 est l’objectif ultime. D’ici 2030, les émissions de CO2 tout au long de la chaîne de production doivent être réduites de 40 % par véhicule par rapport à 2019. » Le message de Jeroen Lissens, porte-parole de BMW, ne pourrait être plus clair.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Pour BMW Group, la durabilité ne se limite pas à la construction et à la vente de véhicules électriques

Secondary First

Selon Jeroen Lissens, un part de près de 30 % des véhicules de BMW Group est aujourd’hui déjà fabriquée à partir de matériaux recyclés et réutilisables, ce que l’on appelle les matières premières secondaires. « À long terme, l’approche Secondary First vise à porter ce pourcentage à 50 %. Le groupe BMW a été le premier constructeur automobile allemand à rejoindre l’initiative Science Based Targets (SBT). BMW suit ainsi une voie scientifiquement validée et transparente vers la neutralité climatique, conformément à l’objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris sur le climat. »

La première BMW iX1 100% électrique pour une expérience de conduite inoubliable

Approche à 360 degrés tout au long de la chaîne de production

« L’électrification est une première étape. D’ici 2030, au moins un véhicule sur deux de BMW Group devrait être entièrement électrique. Cependant, pour BMW Group, la durabilité ne se limite pas à la construction et à la vente de véhicules électriques. Nous nous sommes fixé pour objectif de mettre en place la chaîne d’approvisionnement la plus durable de toute l’industrie automobile, en nous concentrant sur la réduction des émissions de CO2, la protection des ressources naturelles et le respect des normes environnementales et sociales. Avec l’augmentation de l’e-mobilité, les matières premières spécifiquement requises pour les composants de l’e-drive sont mises en évidence. Le principe de conception de la génération actuelle de moteurs électriques BMW eDrive élimine la nécessité d’utiliser des terres rares dans le rotor. BMW Group achète également en direct du lithium et du cobalt qu’il met à la disposition des fabricants de cellules de batteries. Nous nous efforçons ainsi de garantir une transparence totale quant à l’origine et aux méthodes d’extraction du matériau. Pour réduire les émissions de CO2 dans la chaîne d’approvisionnement, BMW Group a conclu plus de 400 contrats avec ses fournisseurs pour qu’ils utilisent 100 % d’électricité verte. »

Le BMW i Vision Circular concept-car

Avec BMW i Vision Circular, le constructeur a démontré comment un véhicule peut être conçu en cohérence avec les principes de l’autonomie circulaire. « Cela commence par la conception et la réduction cohérente des composants, des groupes de matériaux et des finitions de surface. Au lieu de composites et de colles, BMW i Vision Circular utilise des monomatériaux, ce qui permet de séparer facilement les différents composants et de les recycler en fonction de leur nature. »

La BMW iX1 met la motorisation électrique à la portée d’un public plus large

Un acte de présence fort

Cet automne, BMW lancera la troisième génération de la série X1, qui sera également disponible, pour la première fois, en tant que véhicule entièrement électrique.

La BMW iX1 met la motorisation électrique à la portée d’un public plus large et établit de nouvelles normes en matière de design. Parmi les caractéristiques frappantes, citons l’imposante calandre à haricots et les lignes en forme de X qui rayonnent sur les côtés, conférant à cette troisième génération de X1 une présence plus forte. Les bandes chromées caractéristiques de la prise d’air inférieure sont des éléments distinctifs qui font référence aux différentes motorisations. Les passages de roues évasés à l’arrière soulignent le caractère sportif du X1.

À l’intérieur, les occupants bénéficient d’une position d’assise surélevée, et l’on remarque le design élancé du tableau de bord, le Curved Display et l’accoudoir « flottant ». La deuxième rangée de sièges se compose de trois véritables sièges, et le volume du coffre est de 540 litres.

L’iX1 est le premier véhicule électrique à transmission intégrale de BMW dans le segment des véhicules compacts haut de gamme. Le système de transmission intégrale électrique offre une meilleure motricité et une meilleure tenue de route, accroissant ainsi la sécurité.

Fiche technique BMW iX1 * Consommation électrique combinée : 18,4-17,3 kwh/100 km (WLTP) * Émissions moyennes de CO2 : 0 g/km * Motorisation : électrique, transmission intégrale * Puissance maximale : 230 kW (313 ch) * Autonomie maximale (WLTP) : 438 km * Temps de charge maximal : en 10 min, 120 km via un chargeur rapide, vitesse de recharge en courant continu = 130 kW * Type/capacité de la batterie : 64,7 kWh (réel) * Vitesse de pointe : 180 km/h * Accélération 0-100 km/h : 5,7 sec * Prix de départ : 57.950 €

Reservez dès maintenant un essai de la BMW iX1



Plus d’infos sur www.bmw.be



Suivez la série complète sur www.levif.be/RoadtoEV