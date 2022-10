« Beating Cancer Together » : Des « Social Grants » pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer et celle de leurs proches

Le 23 septembre, la Fondation contre le Cancer a invité ses partenaires et donateurs à participer à « Beating Cancer Together ». A cette occasion, Les « Social Grants », (financements) ont été attribués à des initiatives belges qui contribuent à l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie des personnes atteintes d’un cancer et/ou de leurs proches. 1 million d’euros sera alloué chaque année via ces « Social Grants », dans le cadre du soutien aux personnes atteintes d’un cancer,l’une des trois missions de la Fondation contre le Cancer, avec le financement de la recherche et la prévention.

L’événement a débuté par une session plénière, présentée par le modérateur Xavier Taveirne. Après une présentation des lauréats, les invités ont pu entendre des témoignages poignants et assister à un débat sur les soins palliatifs. Les lauréats ont ensuite accueilli les invités au « Social Village » et leur ont permis de participer à des ateliers et activités.

« Nous avons conscience de l’importance des besoins en termes de bien-être et de qualité de vie des personnes atteintes de cancer et de leurs proches. Nous le constatons sur le terrain. C’est pourquoi, dès 2022, la Fondation contre le Cancer lancera un nouvel appel annuel à projets « Social Grants », pour au moins un million d’euros » Els Decoster, PhD, Grants Manager

SUBVENTIONS SOCIALES : UN FINANCEMENT INDISPENSABLE

Des « Social Grants » ont été attribués aux lauréats de l’appel « soins palliatifs » pour des projets visant à contribuer à l’amélioration des soins palliatifs en Belgique.

De plus, des « Social Grants » ont été accordés à des projets innovants qui répondent aux besoins d’amélioration de la qualité de vie des patients, des soignants et des proches, sur un thème libre.



VILLAGE SOCIAL : RENCONTRE AVEC LES LAURÉATS ET LEURS PROJETS

Enfin, les participants ont pu participer aux activités et ateliers des différents projets financés. Cela a permis à chacun de découvrir comment les différents projets soutiennent les personnes atteintes de cancer et/ou leurs proches.

La Fondation contre le Cancer attache une grande importance à ces rencontres qui permettent à ses donateurs et partenaires de découvrir l’impact de leurs dons dans la lutte contre le cancer. Les projets présentés provenaient de toute la Belgique.

