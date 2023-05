B&B Hotels : quand expérience client et efficacité vont de pair

Dans le monde de l’hôtellerie belge, B&B Hotels est un nom relativement nouveau. En pleine expansion, le groupe français a ouvert son septième hôtel l’année dernière à Hasselt. Pour B&B Hotels, la qualité et le prix abordable doivent aller de pair. C’est la raison pour laquelle le groupe mise beaucoup sur le numérique : la clientèle de l’hôtel peut aisément réserver en ligne et l’expérience du check-in et du check-out sur place doit également être agréable.

Pour concrétiser ces promesses, l’équipe de l’hôtel se doit de pouvoir travailler aussi efficacement que possible. B&B Hotels a donc fait appel à l’expertise de Proximus. Nous avons visité le nouvel hôtel à Hasselt, où nous avons reçu des explications sur ce partenariat.

Proximus a mis au point un projet sur mesure comprenant un raccordement à la fibre optique dans tous les hôtels, à partir duquel une solution de téléphonie et une offre télévisuelle adaptée ont été installées dans les chambres. Ainsi, chaque hôtel dispose d’une connectivité garantie et d’un système flexible et adaptable aux besoins futurs. Un project manager de Proximus a encadré la réalisation des travaux de A à Z. Pour B&B Hotels, son expérience et son accessibilité ont été des facteurs clés dans la réussite du projet.

