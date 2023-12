10 bonnes raisons d’organiser vos événements professionnels en Wallonie

De spacieuses salles de congrès, un panel d’activités qui stimulent la cohésion d’équipe ou encore de superbes tablées qui invitent aux rencontres : la Wallonie n’a pas attendu pour développer son réseau d’adresses adaptées aux événements MICE. Petite par sa taille, grande par ses inspirations, la région dispose de tous les ingrédients nécessaires pour mettre en valeur votre entreprise. 10 excellentes raisons de miser sur la proximité pour vos prochains événements professionnels.

1. Des formules à la carte

La Wallonie répondra à toutes vos attentes en matière d’organisation d’événements professionnels. Entre ses restos intimistes propices à la négociation, ses vastes salles de séminaires implantées dans des trésors du patrimoine et son large choix d’activités teambuilding, la région peut compter sur un fabuleux carnet d’adresses. Plusieurs organismes spécialisés dans le secteur de l’événementiel professionnel vous aideront à concocter votre programme de rêve en fonction de vos souhaits et de votre budget. Laissez-vous guider par l’agence Sem’On Business qui propose une belle sélection de sorties insolites dans toute la Wallonie ou encore Alleluias Events, le spécialiste du Brabant wallon. Envie de sensations fortes ? Confiez votre projet au champion liégeois du secteur : Adrenaline Events.

Sem’On Business © Sem’On Business

2. Des opérateurs polyvalents

Pourquoi traverser les frontières du pays alors que la Wallonie regorge d’opérateurs touristiques hautement compétents, qualitatifs et polyvalents ? Des adresses qui possèdent toutes les structures nécessaires pour organiser des événements inoubliables. Sur cette longue liste d’espaces tout-en-un, on retrouve, entre autres, l’Abbaye de Stavelot, un joyau de la province de Liège qui comblera toutes vos attentes avec son magnifique jardin, ses trois musées, sa brasserie et ses salles de séminaires. Réputés pour leur beauté naturelle exceptionnelle, les Lacs de l’Eau d’Heure font partie des destinations incontournables : après une réunion dans l’une des salles du Golden Lakes Hotel, essayez-vous à l’accrobranche, adonnez-vous à une partie de golf ou grimpez au sommet de la tour panoramique du barrage. Situé à proximité du Ravel, le site est très prisé des sportifs, mais vous pourrez aussi vous reposer dans le centre de wellness du complexe.

Centre d’Innovation et de Design au Grand Hornu © WBT, V. Ferooz, Pixel Komando

3. Une alternative locale

Pas besoin de parcourir des kilomètres, tant la région dispose d’une grande concentration d’opérateurs touristiques de qualité. L’avantage d’une région de petite taille, c’est que tous ses trésors sont à votre portée. En misant sur des sites de proximité, vous gagnerez non seulement un temps précieux, mais vous participerez aussi à l’économie locale, tout en adoptant une approche durable. Tout le monde y gagne !

4. Un patrimoine extraordinaire

Marquer les esprits : c’est l’objectif de toute entreprise lorsqu’elle organise un événement professionnel. Ne sous-estimez pas l’importance de l’endroit, car un cadre qui sort de l’ordinaire ne peut que servir votre propos. Cela tombe bien, la Wallonie excelle dans ce domaine. Et si vous organisiez votre prochain événement à Pairi Daiza, au Bois du Cazier, Kloster Heidberg ou encore sur le domaine des Grottes de Han ? Ces sites touristiques ont grandement développé leurs activités afin de répondre aux exigences du secteur professionnel. Autre adresse au patrimoine atypique : le science center SPARKOH!. Un condensé de science et de technologies installé sur un ancien site minier repensé par Jean Nouvel.

5. Un bol d’air

Pour pallier au syndrome de la page blanche, stimuler sa créativité et booster sa productivité, rien ne vaut un bol d’air frais. Grâce à ses campagnes, ses lacs, ses forêts et ses vallées, la Wallonie s’impose comme la région verte par excellence. Les activités en pleine nature ne manquent pas : kayak, parcours en VTT, wildtrails, balades ou encore jeux de piste en forêts. Avec ses infrastructures adaptées aux sportifs (tyroliennes géantes, accrobranche), son resto-bar et son parc animalier, le parc Forestia vous invite pour une journée d’aventures en plein air. Prolongez ensuite les bienfaits de la nature en logeant dans un établissement au cadre verdoyant comme le Dolce by Wyndham La Hulpe – un luxueux hôtel 4* au bord de la forêt de Soignes –, l’éco-resort Your Nature ou encore le Domaine de Bronromme, une ancienne ferme transformée en lieu de réception.

Wildtrails © WBT, V. Ferooz, Pixel Komando

6. Un savoureux terroir

C’est bien connu, nous sommes toujours moins productifs lorsque nous avons le ventre vide. Et si vous requinquiez l’esprit de vos employés avec une activité gourmande qui renforcera l’esprit d’équipe ? Le terroir wallon est une invitation au partage. Dégustations, cours de cuisine et autres balades gourmandes raviront tous les gourmets tout en mettant à l’honneur des délices wallons. Découvrez les richesses de la bière artisanale belge grâce au BrewSpot qui organise des dégustations et visites de brasseries dans toute la Belgique. Amateurs de whisky, The Owl Distillery vous ouvre les portes de son authentique ferme d’Hesbaye transformée en distillerie artisanale. Pour combler les becs sucrés, suivez un atelier gourmand chez Les Chocolats d’Edouard, à Florenville, et ramenez un ballotin de pralines comme souvenir.

Cours de cuisine Auberge de la Ferme © Arnaud Siquet

7. Dépaysement garanti

Il est parfois difficile de se déconnecter de sa boîte mail. Pour aider vos employés à profiter pleinement des bienfaits des événements de type MICE, misez sur des activités ou des endroits dépaysants. De nombreux châteaux de la région et monuments au patrimoine exceptionnel ont développé leur pôle professionnel comme le Château d’Hélécine, la Citadelle de Namur, l’ancien site de charbonnage de Blegny-Mine à Liège, le Château de Courrière, le domaine de La Hulpe ou encore le sublime Château de Beloeil.

Opéra royal de Wallonie © WBT, V. Ferooz, Pixel Komando © iStockPhoto

8. Des acteurs durables

À l’heure où de nombreuses entreprises mettent la durabilité au cœur de leurs priorités, les acteurs wallons sont plus que jamais prêts à vous accueillir ! En choisissant la Wallonie comme destination de vos événements professionnels, vous faites non seulement une économie de carburant, mais vous soutenez également des enseignes locales dans leur quête de renouvellement durable. De nombreux acteurs du secteur touristique wallon n’ont pas attendu pour développer une approche plus éco-responsable. L’Ecco La Luna en est l’exemple parfait. Forte de ses 20 années d’expérience, cette agence organise des événements uniques, adaptés à tous les publics, avec une approche durable.

9. Une destination de bien-être

« Un esprit sain dans un corps sain » : bien que cette expression tire son origine de l’Antiquité, elle n’en demeure pas moins très actuelle. Un esprit reposé et requinqué, c’est un puits de bonnes idées ! Afin de booster la productivité de vos équipes, rien ne vaut une journée placée sous le signe du bien-être. La région compte plusieurs établissements wellness comme les Thermes de Spa, celui des Lacs de l’Eau d’Heure ou le Château des Thermes de Chaudfontaine. De nombreux hôtels de la région disposent également d’un coin spa doté d’infrastructures dernier cri comme les hôtels Van der Valk (à Mons, Liège, Verviers, Charleroi et à Nivelles-Sud), Naxhelet Châteaux Thermes & Golf, le R Hotel Experiences à Remouchamps, le Domaine de Ronchinne, Le Florentin Hôtel à Florenville ou l’hôtel YUST qui vous offre une pure parenthèse de bien-être au cœur de la bouillante Cité Ardente.

Domaine de Ronchine © findyourplace.be © Belga

10. Des structures adaptées aux grands groups

Vous aimez voir les choses en grand ? La Wallonie aussi ! Ne refrénez plus vos envies ou vos idées faute d’espace : exploitez tout le potentiel de votre entreprise grâce aux nombreuses infrastructures adaptées aux très grands groupes installées aux quatre coins de la région comme le WCCM by Van der Valk, un espace d’une capacité de 1500 personnes aux portes de Mons, le Palais des Congrès de Liège et ses trois amphithéâtres contenant jusqu’à 1000 places, le centre Vayamundo qui dispose de 15 salles de réunion de tailles variées ou encore le LOUVEXPO et ses 1000 m2 d’espaces modulables.

WCCM by Van der Valk

VISITWallonia est une organisation officielle du gouvernement. Cette ASBL est, entre autres, responsable de la promotion de la Wallonie comme destination phare des événements de type MICE. Le département Convention Bureau Wallonie qui fait partie de VISITWallonia est votre interlocuteur privilégié pour vous assister et vous guider dans l’élaboration de vos événements professionnels, en toute neutralité. Vous envisagez d’organiser vos teambuildings, conférences et autres congrès en région wallonne ? Contactez-les afin de bénéficier d’une aide logistique personnalisée entièrement gratuite. Ils vous conseilleront au mieux afin de faire de votre événement un véritable succès.

meetings.incentives@visitwallonia.be +32 81 84 41 17