Entre 1983 et 2023, deux editos si proches et à la fois si différents

1983

Un rêve réalisé. Un projet journalistique, devenu entreprise nerveuse, efficace, bouillante d’idées et de projets: la naissance d’un journal, croyez-nous, est un moment d’une rare intensité.

Ce premier numéro du Vif que nous livrons est bien plus qu’un simple “produit”. Il a une âme.

Nous y avons investi tous nos efforts, tout notre enthousiasme, tous nos espoirs. Et toutes nos ambitions, qui sont grandes. Notre but: communiquer, informer, comprendre et aider à comprendre les événements qui nous bousculent et ce monde changeant qui nous entoure. Notre espérance: répondre à une attente et à un besoin vital. En cette époque, où nous sommes saturés d’informations parcellaires ou tronquées, voire incohérentes, nous croyons nécessaire de vous parler, clairement. Des problèmes qui vous préoccupent, des faits qui vous concernent, des décisions ou même des idées qui auront une influence peut-être décisive sur votre vie quotidienne ou votre environnement. mais ce que nous voulons surtout, c’est parler des gens et les faire parler. Pour un journalisme du vécu et du témoignage. Pour être, le plus possible, un reflet de la vie telle qu’elle se passe. Et pour mieux pressentir de quoi sera fait demain.

Car aujourd’hui tout change, vite. Notre cadre de vie, que les nouvelles technologies transforment à la fois insidieusement et brutalement. Les rapports sociaux que chahutent la crise et les mutations rapides. les professions, même les plus traditionnelles, qui s’exerceront dans des conditions sans doute totalement différentes dans un avenir proche. Et ce qui fera toute la différence, c’est l’information. Celle qui éclaire, au lieu d’apporter la confusion. celle qui permet de prévoir et de s’adapter, et non celle de l’anesthésie. Car plus que jamais, il y aura ceux qui savent, et ceux qui subissent sans savoir. ceux qui dominant l’information, maîtrisent leur destin, et ceux qui se laissent manipuler. Nous croyons quant à nous, qu’un journal doit être avant tout un compagnon utile pour tous ceux qui veulent garder les idées claires.

Après tout, être vraiment informé, c’est aussi être plus libre. C’est ce défi-là que nous voulons relever.

Jacques Dujardin, rédacteur en chef Le Vif, 1983