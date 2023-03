Le Vif, Focus et Week-end: un trio magique

Le Vif fait beau neuve. Un nouveau découpage des contenus. Mais toujours trois magazines pour vous informe,r vous délasser, vous insipirer. Bonne découverte.



Un rapide feuilletage de ce magazine suffit pour le comprendre. Le Vif a fait peau neuve. Un logo épuré, une identité visuelle modernisée, un séquençage de l’information clarifié. Désormais, trois cahiers rythment la lecture du Vif avec de l’analyse de l’actualité belge et internationale, de l’inspiration pour nourrir son esprit et soigner son corps , du décryptage sportif. En effet, et c’est un retour aux sources, huit pages sont consacrées de manière hebdomadaire au sport, dans un exercice qui comblera tant les experts qu’il surprendra les curieux. Au menu, par exemple, cette semaine: la recette du nouveau Standard, entre «Sauce liégeoise et Américains préparés».

Informer. Faire réfléchir. Proposer des points de vue multiples.

Derrière ce découpage, une philosophie. Evidemment, informer sur l’état du monde. La mission première de la rédaction. Mais pas la seule. Si Le Vif était un édifice, l’actualité en serait le toit et l’information qui concerne, celle qui fait réfléchir et celle qui détend en seraient les piliers. Des dossiers finances personnelles, santé, sexualité étoffent l’offre. Comme ce premier épisode d’une série consacrée au sommeil qui répond à des questions fondamentales telles que pourquoi est-il indispensable de dormir? Et pourquoi le sommeil nous échappe-t-il, parfois? Quelles sont les vertus de la sieste? Et qui sont ces personnes qu’une poignée d’heures suffisent à reposer?

Alors, heureux·ses?, interroge par ailleurs le magazine. Le Vif dévoile les résultats d’une vaste enquête exclusive sur la sexualité des Belges. Histoire de décoder les enjeux sociologiques derrière les pratiques. Le sexe après MeToo a-t-il réellement changé? Le Belge se montre-t-il plus ouvert à d’autres formes de sexualité? Comment appréhende-t-il la question du genre? Quelles différences entre les hommes et les femmes ou entre les tranches d’âge en matière de satisfaction ou de comportements? Des résultats parfois attendus, souvent étonnants mais toujours reflets de l’évolution de notre société.

Informer, donc. Faire réfléchir, aussi, évidemment. Le Vif continue, et c’est son ADN, à faire la part belle aux débats d’idées, aux entretiens avec des personnalités de premier plan ou inspirantes. A proposer des points de vue multiples ou différents. Qui interrogent les certitudes et les emmènent un pas plus loin. Voire un pas de côté.

Divertir, nourrir, enrichir, aussi, grâce à Focus Vif, dose hebdomadaire de culture et de télé. L’offre culturelle – musique, cinéma, télévision, littérature, expositions, arts plastiques et arts de la scène – est désormais regroupée dans un magazine unique et cohérent avec plus de pages, plus de rubriques. Et plus de caractère encore. Inspirer, enfin, avec Le Vif Weekend. Evasion, loisirs, gastronomie, comme autant d’invitations à la détente et à l’art du bien vivre.

C’est tout cela, Le Vif. Un trio unique de magazines et qui trouve son prolongement sur levif.be pour une information au plus près des faits. Nous espérons que le résultat sera à la hauteur des attentes que vous placez en notre rédaction. Une rédaction qui vous remercie de votre fidélité et qui, surtout, vous remercie de nous lire.