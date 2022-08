Edito : la polémique autour de Sanna Marin pue la misogynie

Des vidéos montrant une femme politique qui danse, s’amuse, en ayant consommé de l’alcool, ici en l’occurence Sanna Marin, la Première ministre finlandaise, c’est l’occasion idéale pour lancer une polémique pourrie et bien misogyne.



«Nom féminin. Débat plus ou moins violent, vif et agressif, le plus souvent par écrit.» Telle est la définition que donne le Larousse du mot «polémique».

Des polémiques, Sanna Marin a dû en affronter un tas depuis son accession, en décembre 2019, au poste de Première ministre de Finlande. Il y eut, notamment, la ridicule affaire du blazer noir porté par la jeune femme. «Elégant», «décolleté» autant que «trop plongeant», «inapproprié», «indécent». Avant ça, c’était la composition de son gouvernement – une coalition de cinq partis, tous dirigés par des femmes – qui avait subi des tirs nourris sur les réseaux sociaux, à coups de subtils «l’équipe Tampax» ou «la brigade du rouge à lèvres».

La leader du Parti social-démocrate n’a pas davantage été épargnée par les remarques sur son look, short en jean et veste en cuir, lors d’un festival rock et qualifié de «cool» ou de «surprenant» selon les avis. «L’aamiaisgate» – des frais de petits déjeuners sur lesquels plane le flou d’une exonération – a, lui, failli virer au scandale national avant que Sanna Marin ne renonce à ces indemnités, même si elles s’avéraient légales.

Alors quand des vidéos fuitent et montrent la Première finlandaise dansant, s’amusant, en ayant consommé de l’alcool lors d’une soirée, c’est la polémique XXL assurée. Une polémique bien pourrie qui, sous couvert d’un débat autour du concept d’exemplarité, cherche surtout à instiller le doute: peut-on vraiment être une jeune femme, moderne, jolie, aimant faire la fête ET efficace, compétente, professionnelle?

Ces charges successives puent la misogynie en contribuant à mettre encore et toujours à l’avant-plan l’apparence et le comportement d’une femme davantage que son action. Quand bien même elle n’aurait pas organisé d’événements festifs dans sa résidence professionnelle en plein confinement. Ni posé torse nu sur les réseaux sociaux. Ni outrepassé des lois qu’elle aurait édictées et imposées à l’ensemble de la population. Ni insulté ses opposants.

«Nom masculin. Etat d’une situation ; résultat d’une action, d’une opération d’ensemble.» C’est la définition que donne le Larousse du mot «bilan». C’est aussi le terme qui devrait être accolé aux actions politiques des femmes, plutôt que «polémique».