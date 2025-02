Une sacrée paire de brouteurs

Dire que ce n’était pas drôle, ce serait mentir. Tous ces GIF, ces montages, ces mèmes… Anne fut une source d’inspiration rêvée pour tout ce que la Toile compte de créatifs en herbe et de cruels moqueurs. Les bonnes mémoires se souviendront peut-être, il y a douze ans, de Nicole, Binchoise de 57 ans à l’époque, qui avait cru épouser Elio Di Rupo et ne s’était rendu compte de l’arnaque qu’après lui avoir filé plus de 26.000 euros. Mais Anne, elle, aura carrément lâché 830.000 euros, apparemment le prix à payer pour sauver «Brad Pitt» d’un cancer du rein.

Entre Nicole et Anne, il y eut aussi Monique, persuadée de passer la bague au doigt de David Hallyday (40.000 euros); une victime française restée anonyme (700.000 euros); toutes les proies escroquées par l’arnaqueur de Tinder… En 2021, en Belgique, 1.826 signalements de fraudes sentimentales étaient enregistrés par le SPF Economie, pour un préjudice estimé à 9.122.000 euros! En 2017, à peine 244 cas étaient recensés par les autorités. Des données plus récentes n’existent malheureusement pas: c’est désormais la police fédérale qui est chargée de leur compilation; or, celle-ci ne fait pas de distinction statistique parmi les fraudes en ligne. Encore un chiffre, juste pour bien comprendre qu’Anne n’est qu’une victime parmi tellement d’autres: en 2022, le FBI estimait à 735 millions de dollars le préjudice des arnaques aux sentiments aux Etats-Unis.

«Je souffrais de solitude, il m’a fait voir la vie en rose.»

Anne, une victime parmi tant d’autres… femmes. En France, 80% des proies seraient féminines (et auraient plus de 50 ans). Aussi, la dynamique genrée semble différente selon le genre de la personne dans le viseur des arnaqueurs. Pour eux: seins, fesses, vêtements sexy, moues aguicheuses; bref, la perspective de tirer un coup (toujours en France, 80% des victimes de sextorsion seraient des hommes de moins de 30 ans). Pour elles: célébrité, promesse d’argent, cadeaux; bref, la perspective de tirer le gros lot. Les arnaqueurs semblent s’être parfaitement engouffrés dans la brèche d’une société qui peine à se déconstruire. Apparemment avec $uccè$.

Dans les recoins d’une société terriblement seule, aussi. Sèche d’amour, aride de liens sociaux, asséchée par une pandémie et des réseaux qui n’ont de sociaux que le nom. Plusieurs études ont démontré que les femmes souffraient bien davantage du sentiment de solitude, la faute notamment à leur surinvestissement dans la sphère familiale, au détriment de leurs cercles sociaux et professionnels. C’est exactement l’histoire racontée par Anne dans l’émission Sept à huit qui a dévoilé son récit. «Je souffrais de solitude, il m’a fait voir la vie en rose», témoignait une Française dans Le Monde en décembre 2023, qui avait… continué à envoyer de l’argent à son brouteur, même après avoir découvert l’arnaque.

A ces femmes cotées trop vieilles à l’argus de la «baisabilité» (copyright Ovidie), ce bombardement d’amour fait sans doute connaître un comportement masculin –au début, du moins– auquel elles doivent être peu habituées. La gentillesse, l’attention, les compliments, le dévouement… Le voilà enfin, ce prince charmant auquel elles avaient été biberonnées! Sauf que le gentleman sur son destrier n’existe ni dans les films ni dans la vie. Mais puisqu’on leur a tellement appris à rechercher l’amour et à «bouffer de la merde en faisant miam miam» (copyright Virginie Despentes), toutes les femmes pourraient potentiellement être Anne, Nicole ou Monique. Ca fait moins rire, là.