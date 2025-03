L’Arizona veut 4,5 milliards de plus pour la Défense, et on peut avoir confiance: les mêmes ont investi la même somme dans les F35

L’Arizona voulait faire des économies. Mais il veut aussi augmenter de 4,5 milliards d’euros le budget de la Défense. C’est beaucoup d’argent. Autant, sur un an, que ce qu’ont coûté tous les F35 achetés par la Belgique.

Personne ne s’est même encore tout à fait mis d’accord sur la teneur exacte de chacune des lignes tracées à l’encre encore humide d’un labile accord de gouvernement. Mais ils le présentaient comme l’accord de gouvernement le plus précis de l’histoire, et pourtant le Premier ministre, son ministre de la Défense et la plupart des présidents de parti qui le soutiennent, se sont déjà accordés pour lui apporter une énorme modification : la Belgique doit faire des économies, mais elle va trouver 4,5 milliards d’euros dès cette année, les utiliser immédiatement pour acheter des armes et engager des militaires, trouver 4,5 autres milliards l’année d’après, puis encore autant l’année suivante, et puis sans doute encore plus à l’avenir.

Pourtant, ils disent et ils répètent qu’il n’y a plus d’argent magique et que l’Etat belge est obèse. Mais la Belgique doit s’émanciper de la tutelle américaine et se protéger de la menace russe dans un monde qui change vite, alors il n’y aura qu’à se pencher, et l’argent apparaîtra. Il est déjà apparu dans les interviews, il apparaîtra bientôt dans les comptes adipeux de l’Etat. Quelques martiales allocutions auront suffi à libérer l’allocation miraculeuse.

On a reproché à tort au gouvernement fédéral, par ce tout neuf revirement, de trouver de l’argent pour faire la guerre alors qu’il se refusait à en trouver pour d’autres choses. Il faut relativiser. Même avec ces 4,5 milliards d’euros d’augmentation, le budget de la Défense belge, actuellement de huit milliards, restera très éloigné de celui de la Sécu (à peu près 160 milliards) qu’on les accuse de vouloir définancer.

Le Premier ministre, son ministre de la Défense et la plupart des présidents de parti qui le soutiennent veulent juste une augmentation raisonnable du budget de la Défense belge. Rien de fou.

Parce que 4,5 milliards par an, c’est à peine l’ensemble des allocations familiales payées à tous les salariés qu’un président de parti envisage de limiter.

Et c’est juste un petit peu moins que le total des allocations de chômage versées à tous les chômeurs que tout le monde veut remettre au travail.

Et ce sont les allocations de la moitié des malades de longue durée que compte ce pays et que le gouvernement De Wever souhaite réactiver.

Et ce sont les deux tiers d’une île énergétique dont les coûts ont explosé et à laquelle l’Arizona envisage de renoncer.

Et c’est un milliard d’euros de plus que la dotation de la SNCB que le fédéral exige de plafonner.

Et c’est six fois le budget des primes de rénovation que le gouvernement wallon a dit qu’il ne pouvait pas payer sur deux ans.

Et ce sont neuf budgets annuels de la Province de Hainaut que la Région wallonne trouve beaucoup trop coûteuse.

Et ce sont dix gares de Mons, une erreur que personne ne veut répéter.

Et ce sont 22.500 exemplaires de cette Lamborghini Urus que mon neveu Ferit, qui a 13 ans, voudrait commander.

Et ce sont les 34 exemplaires du F35 qui furent achetés, il y a un peu moins de dix ans, par la Belgique, et plus précisément par ce Premier ministre, son ministre de la Défense, et la plupart des présidents de parti qui le soutiennent, et qui doivent nous faire croire aujourd’hui qu’ils sont les plus habilités à émanciper la Belgique de la tutelle américaine et à remettre son budget en ordre.