La fin des pubs sexistes à la télé?

Mi-juillet, le secteur audiovisuel belge adoptait un code «pour lutter contre le sexisme dans la publicité». Plus précisément, pour que «les messages passés et les images montrées dans les publicités ne propagent pas de stéréotypes genrés, négatifs sur les femmes», selon le CSA. Les éditeurs s’engagent ainsi, par exemple, à ne plus diffuser «des contenus représentant l’individu comme un objet sexuel ou une marchandise», ou encore «dévalorisant les habilités intellectuelles, physiques ou sociales de l’individu motivé par le genre auquel il est associé». Y a plus qu’à…