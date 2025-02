Ebony, la finaliste de la Star Academy, a été la cible d’une virulente campagne de haine sur les réseaux sociaux. Un mélange de racisme et de sexisme: un nouvel exemple de misogynoire.

Chante-t-elle bien? Donne-t-elle dans les graves ou maîtrise-t-elle mieux les aigus? Alto ou mezzo-soprano? Absolument aucune idée: sa voix n’a jamais atteint cette paire d’oreilles, contrairement aux attaques dont elle fut la cible. Ainsi, il est possible de ne jamais avoir ouï le timbre d’Ebony mais d’avoir entendu parler du cyberharcèlement dont elle fut/est la cible, à tel point que tant la production de la Star Academy que les associations SOS Racisme et la Maison des potes ont fini par déposer plainte.

Car Ebony pousse peut-être merveilleusement bien la chansonnette (assez, apparemment, que pour être demi-finaliste du télécrochet de TF1), mais c’est une femme… noire. «Et alors?», est-il permis de penser. Mais beaucoup ne pensent visiblement pas comme ça et en sont restés au stade animalier. «Votez tout, sauf pour le macaque», «je ne veux plus voir cette guenon»… (extraits d’une compilation réalisée par Franceinfo). Ou au stade anal, c’est selon; la jeune femme étant souvent hypersexualisée et comparée à une actrice porno.

Quel rapport avec le chant? La misogynoir ne s’encombre guère de logique. Ce concept, développé en 2008 par l’autrice américaine Moya Bailey, synthétise les discriminations auxquelles sont confrontées les femmes noires, en raison de leur genre et de leur couleur de peau. Ou quand la misogynie et le racisme jouent les surenchères.

Ainsi, une femme noire se retrouve souvent animalisée: si les singes précités servent d’injures sans distinction de genre, au féminin un «macaque» devient régulièrement tigresse, panthère, féline… C’est qu’elle est censée griffer, la fauve. Au lit, d’abord: son hypersexualisation remonterait à la Bible, selon la professeure de philosophie Agnès Berthelot-Raffard (université de York, au Canada), interviewée dans le documentaire Le Mythe de la femme noire. Plus exactement à l’Ancien Testament, avec la figure de Jézabel, épouse du roi d’Israël, qui se serait servie de ses atouts pour détourner son mari du droit chemin. L’universitaire explique que ce mythe se serait popularisé au temps du colonialisme, pour justifier les agressions sexuelles perpétrées sur les femmes esclaves. Lascives, tentatrices, aguicheuses, ou comment justifier le fait de les violer en toute impunité.

Aucune n’aurait le bon goût de «s’excuser d’être là» et de «correspondre aux stéréotypes que la société a d’une femme noire».

Mais ses griffes, la femme noire est censée les déployer dans la vie, en général. C’est qu’elle serait en colère, épingle le documentaire. Peu commode. De mauvais poil. Ebony n’est-elle pas qualifiée tantôt d’«expansive», tantôt d’«arrogante»? Aya Nakamura n’est-elle point réputée «franche et directe»? Le caractère de la chanteuse Yseult serait «bien trempé», tandis que celui de Serena Williams serait «volontaire», et celui de Beyoncé «compliqué». La personnalité d’Assita Kanko (N-VA), l’une des rares élues d’origine africaine en Belgique? «Forte», bien sûr. «Un comportement de diva» (1).

Bref, aucune n’aurait le bon goût de «s’excuser d’être là» et de «correspondre aux stéréotypes que la société a d’une femme noire», selon Marjorie Bourgoin, citée dans Ouest-France, coautrice de l’ouvrage Les Puissantes. 26 femmes noires francophones qui ont fait, font ou feront l’histoire (Les Insolentes).

«Mon art peut être discuté, mais ma couleur de peau ne devrait pas être un sujet de débat», a réagi la jeune Ebony à sa sortie du château de la Star Ac’, découvrant les campagnes haineuses dont elle était la cible. Mais les misogynoirs s’intéressent rarement à l’art…

(1) Tous les qualificatifs cités ont été repris d’articles publiés dans différents médias.