Sexisme et transphobie se donnent en spectacle à Forest National

Jordan Peterson, l’intellectuel de référence des masculinistes, fera son show ce 29 avril à

Bruxelles, où il sera accueilli comme une rockstar. Analyse d’un navrant relativisme idéologique.

« Ce que nous encourageons activement, c’est le respect des préférences de chacun. Après tout, le

droit à la liberté d’expression s’applique à tous. » Voilà la réponse de Forest National sur Instagram à une personne s’émouvant il y a quelques jours, de l’accueil le 29 avril d’une conférence de l’idéologue Jordan Peterson par la vénérable salle bruxelloise. Laquelle renvoyait par la même occasion l’internaute au promoteur qui avait loué l’espace, seul interlocuteur auquel adresser plaintes et questions, selon elle.

L’indigence de cette réponse n’est pas sans rappeler celle du service clientèle de la chaîne de hard

discount Colruyt, interpellée à propos de sa commercialisation de mugs arborant une symbolique

sexiste sous couvert d’humour. « Il s’agissait (…) d’une façon de rire dans le monde d’aujourd’hui.

Mais nous pouvons comprendre que chacun ait un point de vue différent sur la question. »

Une fois encore, la liberté d’expression est invoquée pour couvrir des discours

discriminants, alimentant un climat de haine dans la société.

Deux polémiques, deux réponses ramenant chacune le sexisme à « la préférence de chacun » voire à «

Car, en ce qui concerne le Dr Peterson, de quoi parle-t-on ? D’une icône bien peignée du

masculinisme, (lequel n’est pas, pour rappel, l’équivalent masculin du féminisme mais son absolu

contraire), paradant sur de grandes scènes en costume trois pièces.

La conférence de Jordan Peterson à Forest porte sur son livre le plus connu, où dans une tentative de

muscler les accords Toltèques, il propose 12 tables de la loi, 12 règles de vie allant de « ranger son

logement » à « se tenir droit ». Mais c’est moins son côté Marie Kondo qui intéresse son public que la

réputation sulfureuse du personnage.

Ce psychologue et ancien professeur d’Université canadien a « influencé des millions de personnes en

très peu de temps » (selon la bio trouvée sur le site de Forest National), en tirant parti de l’éprouvée

stratégie de renversement victimaire de la pensée réactionnaire. S’érigeant en martyrs, criant à la

cancel culture alors qu’on ne fait que leur porter la contradiction, les égéries de « l’anti- wokisme »

bénéficient d’un appel d’air favorisé par les relais politiques et médiatiques de n’importe quel buzz,

pourvu que celui-ci soit susceptible d’inquiéter le citoyen à propos de sa « liberté de penser ».

Concrètement, le début du véritable triomphe de Jordan Peterson date de 2016, lorsqu’il s’est exprimé

contre un projet de loi canadien visant à lutter contre la discrimination envers les personnes trans, et

qu’il est parti en croisade contre l’utilisation des pronoms non-binaires. Voyant dans ces évolutions la

manifestation d’un totalitarisme rappelant les heures les plus sombres de l’Histoire (Peterson est

prompt à se référer au nazisme à tout propos), encouragé par l’accueil chaleureux fait à sa « pensée »

par l’alt-right Nord-Américaine (il est ainsi devenu commentateur politique au Daily Wire,

impressionnant cheptel de complotistes et réactionnaires) le psychologue n’a cessé de croître en

popularité à force de formuler des considérations flattant un public conservateur.

Les mannequins plus size ? Moches, selon lui.

Le rouge à lèvres ? Un signe de disponibilité sexuelle qu’il convient d’éviter au travail si on ne

souhaite pas y être harcelée sexuellement.

L’écart salarial entre les hommes et les femmes ? Une disparité logique, renvoyant à l’essence des

sexes, l’un tendant naturellement à diriger et l’autre à suivre.

Entre autres prises de positions abjectes il a rédigé, en avril 2022, un tweet comparant le chirurgien

ayant opéré l’acteur trans Elliot Page aux médecins fascistes ayant conduit les expérimentations

médicales nazies.

Embarrassé par ces déclarations, l’Ordre des psychologues de l’Ontario envisage de lui retirer sa

licence, son droit d’exercer, un titre sur lequel l’homme a appuyé sa notoriété et son “expertise”.

Au mois de juin dernier, Peterson a été décoré par la présidence hongroise, dont il n’est plus besoin de

décrire la complaisance envers les phobies anti-LGBTQIA+ et la misogynie. Il arbore depuis au

revers de sa veste l’Ordre du Mérite local. En Amérique du Nord, ses interventions sont désormais

précédées de protestations de progressistes. « Nul n’est prophète en son pays », s’autocongratulait-il

alors sur Twitter.

En effet. Et fort déplorablement, nombreuses sont les personnalités problématiques conspuées sous

leurs latitudes devenues prophètes sous les nôtres.

Comme disait l’autre, la démocratie, ce n’est pas 5

minutes pour les juifs, 5 minutes pour les nazis.

La présente tribune ne réclame pas l’annulation de l’intervention de Jordan Peterson. Nous savons que

ce que l’on nommait jadis débat ou « opposition » est aujourd’hui automatiquement requalifié en «

bâillon » par ceux que cette terminologie de la persécution arrange et honore. Il est de toute évidence

plus gratifiant pour ces gens de se croire pourchassés, d’aboyer qu’ils dérangent la doxa, car ils «

pensent à contre-courant », que de se reconnaître simplement contredits voire disqualifiés

intellectuellement.

Notre texte veut attirer l’attention sur la déplorable tendance actuelle à considérer que tout se vaut,

que tout peut être dit et même, que tout DOIT être dit, en démocratie – en priorité les considérations

Notre collectif de signataires aimerait que les opérateurs culturels belges procèdent, a minima, à un

travail de vérification des gages et pedigrees des personnalités qu’ils accueillent et mettent à

l’honneur. Cela éviterait par exemple des situations gênantes comme celle qui a vu un célèbre

chanteur iranien se produire à Bozar en octobre dernier, avant de s’incruster à une manifestation en

soutien aux femmes de son pays d’origine, où il a été reçu avec des cris outrés. L’homme, sous le coup

de multiples accusations de harcèlement sexuel, affirme en effet que le « non ne veut pas toujours dire

non » et attaque fréquemment des féministes. Il n’est plus invité nulle part… sauf ici.

Ici, nous encourageons à respecter « les préférences de chacun », même quand celles-ci tombent sous

le coup de la loi.

Respecter les préférences de chacun, en l’espèce, revient avant tout à être agréable aux vociférateurs

d’obscurantisme. Offrir une large et prestigieuse tribune à des propos stigmatisant minorités et

groupes sociaux minorisés, sous couvert de “liberté d’expression”, c’est omettre que le langage

véhicule des idées, et les idées, des actions. En programmant Jordan Peterson, intellectuel de référence

de la mouvance masculiniste, Forest National participe à promulguer un archétype de masculinité toxique, légitimant les oppressions et violences. Bien d’autres modèles existent, et luttent pour exister,

en dépit des caricatures, des moqueries et des tentatives de discrédit.

Des personnes et des collectifs qui œuvrent tous les jours à montrer que d’autres masculinités peuvent

advenir, puisant dans le soin et l’équité, autorisant d’autres émotions que la colère. Et qui se désolent

de voir des théories virilistes se déployer auprès d’un vaste public massé devant une scène où se sont

jadis produits Queen, Prince et David Bowie.

June Benhassan, membre active de “Les Sous-Entendu.e.s”

Delphine von Kaatz, event organizer

Myriam Leroy, autrice

Audrey Aegerter, doctorante en sociologie, ULB

Intersex Belgium

Aurélie Aromatario, sociologue, ULB

Lyne B, experte Genre et Sécurité dans le secteur musical

Diana Vos, réalisatrice vidéo dans le secteur musical

Juliette Cordemans, journaliste et militante, Prenons la Une junior ihecs, 8 mars ihecs

André Chapatte, asbl Liminal

Asbl Liminal, déconstruire la masculinité ensemble

Barbara Dupont, autrice de @dou.interjection.dexasperation

Jimmy Foucault, journaliste

CFBx – Collages Féministes Bruxelles

Alexandre Donnen, doctorant en sociologie

Alexandra Ana, sociologue, ULB

Rodrigo Cruz, doctorant en sociologie, ULB

Erynn Robert, chercheur·euse, collectif Let’s talk about non-binary

Pascale Gigon, danseuse féministe

Aurélie Bouvart, doctorante en histoire, ULB

Leila Fery, doctorante en sociologie, ULB, La Bonne Poire

La Bonne Poire, collectif anti-patriarcal sur le sujet des masculinités

Odile Devaux, féministe, éducation permanente, La Bonne Poire

Rachel Hoekendijk, féministe, éducation permanente, La Bonne Poire

Lise Ménalque, assistante-doctorante, ULB

Yohan Meola, artiste

Charly Fillon, doctorant, ULB

Louis Vande Perre, doctorant en ingénierie biomédicale, ULB

Lorenzo Folco, comédien

Cyprien Hoffman, collectif Let’s Talk About Non Binary, éducateurice spécialisé·é

Kirsten Crick, féministe, militante, cofondatrice de Transkids Belgique asbl

David Trep, Kilohertz Club

Emma Caffot

Let’s Talk About Non Binary

F.A.B – Féministes Asio-descendantes de Belgique

Collages Féministes Bruxelles (CFBx)

Virginie Devroye, féministe, militante anti grossophobie.

Florence Hainaut, journaliste et réalisatrice

Dan Gagnon, humoriste

Thomas Messias, Podcasteur

Ana Seré, militante féministe

Louise Renson, journaliste

Nathan Barbabianca, journaliste

Mona Claro, chargée de cours en sociologie ULiège

Fédération Prisme

Ninon Berman, activiste féministe juive

ONG Le Monde selon les femmes

Lidia Rodriguez Prieto, chargée de mission pour Le Monde selon les femmes

Rosalie Compère, restauratrice d’oeuvres d’art

Charlie Sucche, étudiant

William Donni, travailleur social

Flavie Gagnon, militante

Geoffroy Klompkes, journaliste

Rajae Maouane, coprésidente Ecolo

Julie Beauzac, créatrice du podcast Vénus s’épilait-elle la chatte

Vanessa Herzet, maître-assistante HEL

Margot Antoine, militante

Adeline Dieudonné, Autrice

Marie Baudet, journaliste

Maud Salembier, Professeure et commissaire d’exposition indépendante

Noé Boever, journaliste

Xavier Van Buggenhout, journaliste

Elfi Dombret, Culture Advisor

Charlotte Bellière, Autrice

Aurélie Redouté, monteuse

Véronique Cranenbrouck, Fondatrice ONG

Ian De Haes, Auteur et illustrateur

Raphaël Akili, citoyen

Maïlys Charlier Zenari, communiquante

Charline Cauchie, journaliste

Aarnout Lanckriet, conseiller diversité inclusion

MAC Liège

Flo Delval

ASBL Genres Pluriels

Douglas Sepulchre, doctorant en sociologie, ULB