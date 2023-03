Les pouvoirs publics confondent trop souvent aide alimentaire et gaspillage alimentaire, dénoncent plusieurs associations. Qui réclament un droit à l’alimentation digne pour tous.

Les chiffres récemment présentés par Statbel le montrent à nouveau : les conditions de vie des Belges s’empirent. En Belgique et singulièrement à Bruxelles, le risque de basculer sous le seuil de pauvreté pourrait toucher 40% de la population. Avec pour conséquence : se soigner ou manger, être isolé socialement, ne plus se chauffer, devoir changer de logement… Un quotidien de dilemmes. Parmi les bouées de sauvetage, le secteur de l’aide alimentaire est de plus en plus sollicité, avec une augmentation de 40% de la fréquentation de nos services ces dernières années. Le système actuel de ce secteur nous entraine vers le crash alors que des choix politiques forts pourraient changer la donne.

Tu manges quoi ce soir ?…

Pour les personnes qui ont recours à l’aide alimentaire, cette question n’existe plus. L’approvisionnement du secteur repose surtout sur deux filières : les invendus de la grande distribution et les produits du circuit européen pour les pauvres (FEAD). Avoir recours à l’aide alimentaire signifie donc souvent :

Ne pas choisir ses repas

Ne pas bénéficier d’un régime alimentaire adapté

Manger des fruits et légumes ramollis

Manger des produits périmés ou du jour

Manger des œufs de Pâques en été

En outre, les actualités se succèdent et nous démontrent que le modèle économique de la grande distribution est en profonde mutation. Les volumes et la qualité des invendus sont en chute libre. Continuer à faire reposer l’alimentation des plus démunis sur cette filière d’approvisionnement, c’est le crash assuré.

L’exemple des Marolles : une aide valorisante

Dans les Marolles, services sociaux de première ligne, maisons médicales, ONE, logements sociaux, médiation de dettes, etc. travaillent avec les associations d’aide alimentaire (colis, restaurants sociaux et épicerie sociale) pour apporter des réponses adaptées aux besoins des habitants. Emilie Many, directrice de l’épicerie sociale Les Capucines : « Par notre expérience de magasin à petit prix, nous savons qu’un approvisionnement de qualité fait la différence : yaourts de marque, pains sans gluten, poissons frais, charcuterie… Si l’on peut choisir de manger ce que l’on aime, en quantité suffisante, on garde aussi de la dignité ».

Claudia Maldonado, assistante sociale au Centre de Santé du Miroir, confirme que « les gens vont mieux, ils sont de meilleure humeur, leurs indicateurs santé sont meilleurs. Il y a moins de conflits dans les familles ». Une aide alimentaire valorisante favorise l’harmonie sociale.

C’est un choix politique

Les pouvoirs publics continuent pourtant à mener des politiques qui cantonnent l’aide alimentaire dans ces filières d’approvisionnement peu quantitatives et qualitatives. C’est l’amalgame entre lutte contre le gaspillage alimentaire et aide alimentaire. Les restes pour les pauvres.

Par ailleurs, aucune de nos associations d’aide alimentaire ne bénéficie de subsides structurels, ni des montants débloqués par les instances régionales ou fédérales pour l’aide alimentaire. Les éventuels financements sont aléatoires et non pérennes. Cela fragilise l’action tant au niveau de la professionnalisation du secteur, que des coûts de fonctionnement et de logistique.

Le droit à une alimentation digne pour tous est fondamental. Pour cela, nous avons besoin d’un approvisionnement qualitatif et quantitatif, et de solutions structurelles.

Nous demandons :

Au niveau communal, une valorisation financière pour l’aide apportée aux habitants.

Au niveau régional, une reconnaissance structurelle et des financements de l’activité d’aide alimentaire (gratuite ou payante), dans sa diversité de formes.

Au niveau fédéral, des mesures fiscales incitatives pour que les entreprises soutiennent nos actions en donnant des denrées alimentaires de qualité ou par des dons financiers (à l’exemple du tax shelter).

Carte blanche signée par 6 associations d’aide alimentaire : épicerie sociale Les Capucines, Episol, Comité de la Samaritaine, RestoJet, les Restos du Cœur de St Gilles, l’ASEB ; et par 5 services de première ligne (santé, social, logement, famille) : Le Centre de Santé Miroir, L’ONE Bruxelles, le service de santé mentale ULB des Marolles, le Réseau Santé Diabète-Bruxelles, le Nouveau 150.

Le titre est de la rédaction. Titre original: « Faire reposer l’aide alimentaire sur les invendus : crash assuré«