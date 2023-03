La dernière mise à jour de Spotify: une tentative désespérée pour arrêter l’hémorragie?

Le géant du streaming musical Spotify a récemment dévoilé une refonte majeure de sa plateforme, ce qui a suscité quelques interrogations dans l’industrie. Le nouveau design ressemble étrangement à celui de TikTok, l’application de médias sociaux extrêmement populaire connue pour ses vidéos de courte durée.

Spotify s’est empressé de vanter les avantages du nouveau design, affirmant qu’il était « conçu pour une découverte plus profonde et des connexions plus significatives entre les artistes et les fans ». Cependant, certains experts de l’industrie sont sceptiques quant à ces affirmations, suggérant que la véritable motivation de Spotify pour la refonte pourrait être d’entrer sur le marché de la publicité vidéo.

Il n’est un secret pour personne que Spotify éprouve des difficultés financières ces dernières années. En 2022, l’entreprise a subi une perte nette de 430 millions d’euros et son cours de bourse en a souffert en conséquence. Avec la concurrence sur le marché du streaming musical devenant de plus en plus féroce chaque jour, Spotify ressent la pression d’innover et de trouver de nouvelles sources de revenus.

Entrez sur le marché de la publicité vidéo. Bien que Spotify se soit aventuré dans la publicité vidéo auparavant, il ne l’a jamais totalement embrassée en tant que source de revenus. Cependant, avec l’essor de TikTok et d’autres applications de médias sociaux centrées sur la vidéo, il devient de plus en plus évident que la publicité vidéo est le present. En redessinant sa plateforme pour ressembler à TikTok, Spotify espère peut-être exploiter ce marché lucratif.

Bien sûr, Spotify n’admettra jamais que la refonte vise uniquement la publicité vidéo. Au lieu de cela, l’entreprise met l’accent sur l’importance des « connexions significatives » entre les artistes et les fans. Cela fait référence au fait que TikTok est devenu une plateforme puissante pour les musiciens émergents pour gagner en visibilité et construire une base de fans.

Cependant, il reste à voir si Spotify peut reproduire le succès de TikTok à cet égard. Bien que Spotify soit certainement une plateforme populaire parmi les fans de musique, il lui manque les fonctionnalités sociales qui ont rendu TikTok si captivant. La page « For You » de TikTok, qui propose un flux personnalisé de contenu en fonction des intérêts des utilisateurs, est devenue un phénomène culturel à part entière. Le nouveau design de Spotify comprend une fonctionnalité similaire, mais il reste à voir si elle sera aussi réussie.

En fin de compte, le succès de la refonte de Spotify dépendra de sa capacité à attirer les annonceurs sur sa plateforme. Bien que la publicité vidéo puisse être l’avenir, elle est également notoirement difficile à monétiser. Si Spotify ne parvient pas à convaincre les annonceurs de payer le prix fort pour de l’espace publicitaire vidéo, la refonte pourrait être un échec.

Pour le moment, il est trop tôt pour dire si la dernière mise à jour de Spotify est une tentative désespérée pour arrêter l’hémorragie ou un mouvement astucieux vers un nouveau marché. Seul le temps nous dira si la société peut inverser sa fortune et stopper l’hémorragie.

Eugenio Maddalena