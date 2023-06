Bluesky signifie un changement de paradigme dans le monde des médias sociaux, mettant en avant les principes de décentralisation, de contrôle de l’utilisateur et de systèmes ouverts. Son audacieuse expérimentation pourrait annoncer une nouvelle ère de médias sociaux plus démocratiques, innovants et centrés sur l’utilisateur.

Bluesky est une plateforme de médias sociaux innovante avec une approche unique du microblogging. Contrairement aux réseaux sociaux traditionnels comme Twitter ou Facebook qui sont contrôlés de manière centralisée, Bluesky offre une expérience décentralisée, similaire à la structure même d’Internet.

Cette plateforme, portée par Jay Graber, le PDG, et soutenue par Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, est construite sur le nouveau Protocole AT. L’architecture sous-jacente de Bluesky permet aux utilisateurs de posséder et de contrôler leurs données, garantissant qu’ils conservent leurs connexions et contenus même s’ils décident de quitter la plateforme. En essence, Bluesky cherche à fonctionner comme l’e-mail ou les blogs, offrant un système ouvert pour les interactions en ligne.

Suite à son dévoilement en mai 2022, Bluesky a fait la une des journaux lorsqu’il a publié le code source ouvert pour une première version de son protocole de réseau social innovant. Initialement intitulé Authenticated Data Experiment (ADX), il a depuis été rebaptisé Authenticated Transfer (AT) Protocol. L’équipe de Bluesky a ouvert leur code préliminaire et l’a placé sous une licence MIT, une licence de logiciel libre permissive populaire.

Ce mouvement stratégique a assuré la transparence et a invité le public à observer, et éventuellement à contribuer au processus de développement. Le lancement du Protocole AT a non seulement démontré l’engagement de Bluesky envers un internet ouvert et démocratique, mais a également marqué le premier pas significatif vers la réalisation de leur vision ambitieuse d’une plateforme de médias sociaux décentralisée.

Une solution pour les défis actuels des médias sociaux

La création de Bluesky a largement été une réponse aux défis croissants auxquels font face les plateformes de médias sociaux conventionnelles. Ces défis, comme l’a souligné Dorsey dans ses tweets de 2019, comprennent:

La difficulté d’appliquer des politiques mondiales pour atténuer des problèmes tels que l’abus et la désinformation, en raison du contrôle centralisé.

pour atténuer des problèmes tels que l’abus et la désinformation, en raison du contrôle centralisé. Une dépendance excessive aux algorithmes de recommandation propriétaires, qui orientent souvent l’attention des utilisateurs plutôt que de faciliter des conversations plus saines et informatives.

de recommandation propriétaires, qui orientent souvent l’attention des utilisateurs plutôt que de faciliter des conversations plus saines et informatives. Une tendance omniprésente à prioriser le contenu controversé et sensationnel sur le dialogue significatif.

sur le dialogue significatif. La sous-utilisation des avancées technologiques récentes comme la blockchain, qui pourrait permettre un hébergement, une gouvernance et une monétisation décentralisés et durables.

Regard vers l’avenir: le potentiel futur de Bluesky

Le modèle décentralisé de Bluesky présente un potentiel immense pour redéfinir le paysage des médias sociaux. En démocratisant le contrôle des données, Bluesky pourrait inspirer un changement dans les comportements des utilisateurs, la nature des interactions en ligne, et peut-être même les attentes sociétales en matière de confidentialité numérique et de propriété des données.

La nature open-source du Protocole AT, incarnée dans Bluesky, pourrait encourager des plateformes de médias sociaux plus innovantes et centrées sur l’utilisateur à l’avenir. Elle peut ouvrir la porte aux chercheurs, développeurs, et communautés pour expérimenter et trouver des solutions aux problèmes qui affligent actuellement la sphère des médias sociaux.

L’une des caractéristiques distinctives de Bluesky est sa chronologie publique, offrant une vue brute et non filtrée des publications de tous les utilisateurs, non entravée par la manipulation algorithmique. En leurs propres termes, Bluesky vise à remplacer le « maître algorithme » conventionnel, contrôlé par une seule entreprise, par un « marché d’algorithmes » ouvert et diversifié. Cette approche pourrait révolutionner la manière dont les utilisateurs découvrent de nouveaux contenus et favoriser des interactions plus organiques.

De plus, la gestion unique de Bluesky du contenu controversé, via un système de jury composé d’utilisateurs sélectionnés au hasard, présente un nouveau modèle de modération basé sur la communauté. Cela pourrait également déclencher une discussion plus large sur la démocratisation de la modération de contenu sur d’autres plateformes.

Bluesky signifie un changement de paradigme dans le monde des médias sociaux, mettant en avant les principes de décentralisation, de contrôle de l’utilisateur et de systèmes ouverts. Son audacieuse expérimentation pourrait annoncer une nouvelle ère de médias sociaux plus démocratiques, innovants et centrés sur l’utilisateur.

La question pertinente ici est: possédera-t-elle la capacité d’être adoptée par les utilisateurs et de véritablement mener cette révolution? J’espère que oui.

Eugenio Maddalena, Digital and Social Media Expert.