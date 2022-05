Bientôt un réseau 5G propre aux services de secours?

L’opérateur de télécommunications des services de secours et de sécurité, ASTRID, travaille sur un nouveau réseau 5G qui devrait être capable d’augmenter le flux de données à destination et entre les services de secours. »La communication peut faire la différence entre la vie et la mort à des moments cruciaux », a déclaré le directeur général d’ASTRID, Salvator Vella.

« La communication TETRA sur laquelle repose aujourd’hui notre réseau atteint ses limites et n’est pas conçue pour transmettre de très grandes quantités de données. Le trafic de données sur les réseaux 5G crée de nouvelles opportunités pour des communications rapides, sécurisées et fiables », a ajouté M. Vella.

La construction d’antennes et de pylônes de transmission dédiés étant trop coûteuse et l’obtention de licences trop compliquée, le réseau utilisera l’infrastructure des opérateurs de télécommunications commerciaux. ASTRID restera toutefois gestionnaire de son réseau et pourra ainsi garantir la sécurité, la fiabilité et la confidentialité des communications.

La ministre fédérale de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V) devrait prochainement présenter le plan au Conseil des ministres. La date de mise en route du nouveau réseau n’a pas été précisée.