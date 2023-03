MediaSquare, le nouveau siège de la RTBF, coûtera 20% de plus que prévu

De 187 millions, le prix du nouveau siège de la RTBF à Bruxelles, est passé à 224 millions. Les raisons? L’inflation ainsi que des retards dans les travaux. La différence sera supportée par la RTBF.

Le projet MediaSquare, le nouveau siège de la RTBF à Reyers, à Bruxelles, coûtera 20% plus cher que prévu, a indiqué mardi la ministre des Médias Bénédicte Linard (Ecolo) en commission du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le bâtiment, appelé à accueillir les studios et les journalistes de la radio-télévision publique, devait, selon son budget initial, coûter quelque 187 millions d’euros, dont 134 millions pour le bâtiment et 53 millions pour ces infrastructures technologiques.

Mais avec la forte inflation de ces derniers mois, ainsi qu’en raison de retards dans les travaux dus notamment à des recours urbanistiques, le coût global est aujourd’hui évalué à plus de 224 millions d’euros, soit une hausse de quelque 20% par rapport au budget de départ. Cette différence sera entièrement supportée par la RTBF dans le cadre de sa dotation ordinaire, a assuré la ministre Linard, en réponse à des questions orales des députés François Bellot (MR) et Sabine Roberty (PS).

Courant 2024

Le chantier, situé sur le site Reyers, est aujourd’hui au stade de gros oeuvre fermé. Selon le calendrier actuel, le nouveau bâtiment devrait être livré courant 2024, moment où le matériel et le système informatique sera alors installé. Les premières équipes de journalistes y sont attendues dans le courant de l’année 2025.

Le projet est financé sur base de fonds propres, d’un prêt de la Banque européenne d’investissement (BEI) ainsi que par la vente de fonciers.