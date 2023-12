CDJ – plainte fondée contre Le Vif

Le CDJ a constaté qu’en publiant une critique satirique dans ses pages information, Le Vif suscitait la confusion sur le sens à lui donner.

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 13 décembre 2023 qu’en publiant dans ses pages information une critique satirique des relations entre journalistes et politiques, Le Vif a créé la confusion sur le sens à lui donner, au risque qu’elle soit interprétée littéralement. S’il a considéré qu’il relevait de la liberté rédactionnelle du journaliste de caricaturer et grossir le trait d’un personnage présenté comme servile et carriériste dans son récit, le CDJ a estimé qu’en recourant à la fois par le style au registre de la satire et par le graphisme à celui de l’information au sens strict, le média et le journaliste ont, en raison de l’ambiguïté de genre ainsi créée, manqué de clarté sur la portée réelle (satire ou information) qu’ils entendaient donner au propos. Le Conseil n’a pas retenu les griefs de défaut de confraternité et d’atteinte aux droits de la personne, qui a été, au vu du contexte satirique, considérée comme non reconnaissable hors son cercle de proches.

La décision complète du CDJ peut être consultée ici.