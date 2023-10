Avis du CDJ

A la demande du CDJ, Le Vif publie l’avis ci-dessous.

Le CDJ a constaté qu’un article du Vif.be consacré à l’agriculture biodynamique dérogeait en plusieurs points au principe de respect de la vérité

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 11 octobre 2023 qu’un article en ligne du Vif consacré à l’agriculture biodynamique et à ses fondements anthroposophiques contrevenait à la déontologie. En plus de noter que l’article omettait de préciser qu’un des experts, interrogé au titre de microbiologiste, était un militant actif notoirement opposé à l’agriculture biodynamique et à l’anthroposophie, ce qui ne permettait pas aux lecteurs d’apprécier en toute connaissance de cause la teneur des propos cités, le Conseil a observé que plusieurs points destinés à clarifier la problématique dérogeaient au principe du respect de la vérité. Il a ainsi notamment relevé que l’affirmation selon laquelle l’agriculture biodynamique était une dérive sectaire n’était ni avérée ni démontrée dans l’article.

La décision complète du CDJ peut être consultée ici.

