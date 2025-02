C8, clap dernière: Cyril Hanouna quitte Canal pour M6… mais pas avant septembre

C8 tirera peut-être sa révérence ce vendredi 28 février, mais Cyril Hanouna, lui, compte bien faire parler de lui pendant un petit moment. A la télévision, l’animateur de 50 ans reprendra du service dès septembre 2025 sur W9, du groupe M6. D’ici-là, l’émission ne s’arrête pas, TPMP sera diffusé sur Internet.

Ce vendredi 28 février, à 23h59, C8 rendra définitivement l’antenne. De même que NRJ12. En juillet 2024, l’Arcom, l’Autorité française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a fait savoir que les fréquences des deux chaînes françaises n’étaient pas renouvelées. Dès le 1er mars 2025, elles n’ont plus le droit de diffuser à la télévision.

Une question s’est alors immédiatement imposée: quel avenir pour Touche pas à mon poste, l’émission phare du groupe Canal? Malgré la non-reconduction de la fréquence, C8 avait décidé de continuer de diffuser TPMP presque jusqu’au dernier jour. Avec l’arrêt de l’émission, une autre question était également dans tous les esprits: quel avenir pour son animateur vedette, le très controversé Cyril Hanouna?

Les dérapages de Cyril Hanouna

Le quinquagénaire a longtemps laissé planer le doute, évoquant à demi-mots la suite de sa carrière. Il a un moment été question que Touche pas à mon poste change de forme pour être proposé sur une plateforme web, ou encore que l’émission migre sur une autre chaîne (NDLR: rappelons qu’avant d’arriver sur C8, l’émission télévisée était diffusée sur France 4). Une option peu probable, selon certaines personnes du métier, les chaînes concurrentes craignant «de se mettre à leur tour l’Arcom à dos».

Car si cette dernière a décidé de ne pas renouveler la fréquence de C8, c’est avant tout à cause de TPMP et de son créateur-producteur-animateur, Cyril Hanouna. Les frasques de celui que les fans appellent Baba et de ses chroniqueurs ont valu à la chaîne de nombreuses sanctions de la part du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de l’Autorité française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les faits épinglés vont de l’agression sexuelle, au canular homophobe, en passant par la publicité clandestine.

Rien qu’en 2023, la chaîne de Vincent Bolloré a écopé de l’amende la plus salée jamais infligée par l’Arcom: 3,5 millions d’euros pour des insultes proférées par Hanouna à l’encontre du député LFI Louis Boyard. Au total, C8 a dû payer des amendes pour la rondelette somme de 7,6 millions d’euros.

Troisième vie pour TPMP

Quoi qu’il en soit, qu’on l’adore ou que l’on aime le détester, Cyril Hanouna est devenu une figure incontestable du PAF (NDLR: paysage audiovisuel français). Son avenir était scruté avec attention. Il avait promis de dire aux téléspectateurs, durant une soirée spéciale – la dernière – intitulée TPMP Toute la vérité, ce qu’il comptait faire après l’extinction des caméras bolloréennes. Deux options étaient alors évoquées: rester dans le giron de Canal en passant sur CStar, ou rejoindre le groupe M6. Cette dernière possibilité avait provoqué l’ire de journalistes et animateurs de la chaîne, à l’instar de Karine Lemarchand, qui avait d’abord assuré que l’arrivée de Cyril Hanouna chez M6 entraînerait son propre départ du groupe, avant qu’elle ne se rétracte.

Il aura fallu attendre la toute fin de l’émission pour que Cyril Hanouna lâche enfin le morceau. Après un tour dans Paris qu aura duré plus de vingt minutes, le «bus de l’avenir» a débarqué l’animateur et ses chroniqueurs devant les bureaux de M6. Dès septembre 2025, Touche pas à mon poste sera diffusé sur W9. Entretemps, l’émission ne s’arrêtera pas. D’ici la rentrée prochaine, et dès le lundi 3 mars, TPMP sera diffusé sur Daylimotion.