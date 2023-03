Avis du CDJ

A la demande du CDJ, Le Vif publie l’avis ci-dessous.

Le CDJ a constaté que Le Vif a modifié le texte de chroniques demandées à une sexologue en en altérant ainsi le sens, tout en lui en attribuant la responsabilité Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 22 mars 2023 que Le Vif avait dérogé au respect de l’art. 3 du Code de déontologie en apportant, avant publication, des modifications de sens dans deux textes de chroniques demandés à une sexologue, et en relayant sur son compte Instagram, entre guillemets et sous la signature de l’intéressée, les propos ainsi remaniés. Il estime qu’en procédant de la sorte, le média n’a respecté ni le sens ni l’esprit de l’expertise dont la sexologue, qui engageait sa propre éthique professionnelle, entendait rendre compte avec nuance, tout en lui en attribuant la responsabilité. Le CDJ a également relevé que si le média avait apporté des précisions aux publications après dépôt de la plainte, il ne les avait pas rectifiées explicitement de manière à permettre aux personnes ayant déjà pris connaissance du fait erroné de s’en apercevoir et de saisir la teneur réelle des faits.

La décision complète du CDJ peut être consultée ici.