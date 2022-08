Voyages scolaires: les coûts ne sont pas près d’être plafonnés

Les groupes PS, MR et Ecolo du parlement francophone de Bruxelles estiment tous, avec le PTB, que la forte hausse de l’inflation grève lourdement le budget des fournitures scolaires des familles et que les coûts des voyages scolaires réclamés aux parents sont très variables, tant entre les différents niveaux d’études qu’au sein des mêmes années d’études. Selon le dernier rapport de la Ligue des familles, «Où est passée la gratuité scolaire?», publié ce mercredi 17 août, un élève du secondaire sur dix n’est pas parti en voyage scolaire à cause du prix dont l’estimation moyenne s’élève à 258 euros pour des séjours de deux ou trois jours (132 euros en maternelle, 182 euros en primaire), avec de fortes variations selon les écoles.

Pourtant, les députés PS, MR et Ecolo ont quasi tous rejeté la proposition de résolution du PTB visant à plafonner les prix de ces voyages avec nuitées. Motif: il faudrait encore «objectiver» la situation et venir avec des propositions chiffrées pour la rentrée 2023-2024. Préférence est accordée à la mise en œuvre de «mécanismes de solidarité» et… à l’évaluation avec le secteur touristique des effets d’un éventuel plafonnement. Un décret impose au gouvernement francophone de fixer par arrêté des plafonds, notamment pour les voyages scolaires avec nuitées. La ministre de l’Enseignement, Caroline Désir (PS), dit travailler à la récolte de données «dans le but d’objectiver la situation et de définir au mieux ces plafonds pour la rentrée 2023-2024.»

Si Delphine Chabbert (PS) «rejoint l’esprit de la proposition de résolution», elle préfère prendre le temps nécessaire pour que des plafonds de frais soient déterminés «de la manière la plus précise et la plus efficace possible». Au MR, Nicolas Janssen privilégie la mise en œuvre de mécanismes de solidarité entre élèves de fortunes diverses et souhaite, par ailleurs, qu’on évalue avec le secteur touristique les conséquences d’un éventuel plafonnement de ces voyages. Quant à Kalvin Soiresse Njall (Ecolo), il avance que les verts soutiennent l’esprit de cette réflexion «visant à lutter contre toute forme de discrimination au sein des écoles».