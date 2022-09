Voiture électrique, la mauvaise affaire

Sans vouloir débattre du bien-fondé du rôle fiscal de la voiture de société, je crois utile de voir mesurée la diminution des rentrées financières de l’Etat dans la foulée des mesures favorisant l’usage de la voiture électrique. Amortissement fiscal plus rapide, pas de taxe d’immatriculation, pas de taxe de circulation, pas d’accises et TVA sur les carburants, huile, bougies, courroies, sur la main-d’œuvre des garagistes… Sans négliger le devoir de chacun de contribuer à la démarche environnementale par la mise en œuvre de dispositions légales, je crois qu’après le Covid, les inondations, la guerre en Ukraine et la malheureuse expérience des panneaux solaires en Wallonie, les dispositions actuelles sont un gouffre financier pour notre pays. Qui va prendre le risque d’éclairer les citoyens à ce sujet?