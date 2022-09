Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Zuhal Demir, figure de proue N-VA, qualifie d’ «inévitable» l’entrée en vigueur d’une consigne sur les canettes et bouteilles en plastique, dossier que la ministre de l’Environnement entend trancher cette année encore.

Bien que reprise dans l’accord de gouvernement flamand précédent et dans la note de politique de Joke Schauvliege (CD&V), la prédécesseure de Demir, N-VA et Open VLD avaient torpillé l’introduction de la consigne en 2018. Les nationalistes flamands craignaient une hausse des prix, un préjudice pour les commerces de quartier et pour les gens qui sortent beaucoup. La N-VA misait plutôt sur une plus grande responsabilisation des producteurs d’emballage et sur des peines plus sévères pour les dépôts illégaux. […]

L’annonce de Zuhal Demir est totalement défendable sur le plan du contenu. Les chiffres provisoires montrent que la montagne de déchets ne cesse de croître. […] En matière de communication politique, par son positionnement, Demir se présente une nouvelle fois comme un Robin des bois flamand, la femme politique qui sait ce qui est bon pour le Flamand et qui ose le dire. Les politiques doivent se profiler mais doivent le faire de manière correcte. Le fait est que la N-VA veut négocier son virage sur la consigne plus rapidement et plus silencieusement qu’un Max Verstappen abordant la chicane de l’Eau rouge sur le circuit de Spa-Francorchamps. Il serait bon que Zuhal Demir reconnaisse ouvertement que son parti était dans l’erreur en s’opposant des années durant à la consigne.