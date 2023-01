VIP d’un jour (ou deux)

Se sentir VIP… c’est souvent réservé à des occasions exquises auxquelles on est invité et qui échappent donc à notre contrôle. Et pourtant, on peut aussi créer une telle expérience soi-même sans dépenser une fortune. Pour une soirée entre filles, un enterrement de vie de garçon ou pour se préparer à de nouvelles opportunités commerciales? Quiconque réserve un personal shopper à Maasmechelen Village bénéficie d’une expérience VIP complète.

Dès que nous entrons dans le parking de Maasmechelen Village, nous sentons monter le frisson VIP. Nous dirigeons la McLaren 720 S Spider – notre supercar de service – vers le parking VIP près de l’entrée principale. Deux poteaux reliés par un cordon de velours noir délimitent la place de parking qui nous est réservée. Un panneau avec des lettres noires et blanches indique notre nom. Nous nous sentons déjà VIP d’un jour, et ce jour n’a pas encore commencé!

Bienvenue à The Apartment

Quelques jours plus tôt, nous avons répondu à une série de questions posées par notre personal shopper. Que cherchons-nous exactement? Pour le travail ou plutôt pour une fête? Quelles tailles? Quelles couleurs? Quels genres de tissus? Nous avons également reçu à l’avance le numéro de téléphone du service clientèle privée de Maasmechelen Village. Nous avons appelé ce numéro en arrivant au parking et l’hôtesse du service clientèle privée nous attend déjà pour pousser de côté le cordon de délimitation de notre place. Bien sûr, toutes les voitures, aussi banales soient-elles, sont les bienvenues sur ces emplacements VIP. Une fois la voiture garée, l’hôtesse nous emmène immédiatement à The Apartment, un magnifique espace VIP situé juste à l’entrée principale de l’accueillant outlet village. Un portier galant nous invite à entrer dans un monde de sophistication et d’élégance par une porte discrètement cachée dans l’un des nombreux jolis coins de Maasmechelen Village. Dans la salle de réception bleu roi de The Apartment, une scène de nature italienne peinte à la main sur le mur et un parquet ancien en chêne Versailles donnent le ton. En passant par The Gallery – la galerie oblongue spécialement conçue pour accueillir de petites expositions d’art ou des trunk shows exclusifs de marques de bijoux et de maroquinerie de luxe – nous nous dirigeons vers l’autre partie de The Apartment. Conçu par le designer d’intérieur parisien David Thomas, ce second salon, plus grand, ressemble à une suite d’hôtel cinq étoiles confortable et élégant. C’est ici que nous dégustons un verre de bulles Moët & Chandon et des chocolats Neuhaus en attendant notre personal shopper. L’hôtesse du service clientèle privée nous informe que nous pouvons réserver par son intermédiaire un restaurant de notre choix ou faire appel à elle pour faire du shopping en mains libres.

Les hôtes VIP bénéficient de l’accès exclusif à The Apartment et son superbe espace d’accueil. © National

Dans le coffre

Pendant le brunch, notre personal shopper présente sa sélection destinée à réapprovisionner notre garde-robe en vue de la nouvelle saison printanière. Mais les clients font également appel à elle pour un relookage, pour une sélection de costumes ou pour choisir, avec les demoiselles d’honneur, la même robe parfaite… Après la sélection, nous souhaitons acheter des accessoires assortis, et notre personal shopper nous entraîne à sa suite. Elle semble connaître les collections des boutiques de Maasmechelen Village comme sa poche et nous emmène d’une boutique à l’autre. Ça craint un peu: le coffre de la McLaren 720 S Spider n’est pas très grand, et il n’y a pas de banquette arrière. C’est le prix à payer – en plus du prix d’entrée de 300 800 euros que McLaren demande pour cette supercar – pour ressentir les performances de ce quatre-roues et de son 4.0 V8 biturbo de 720 ch. Pour le reste, rien que des éloges, car si cette voiture de sport à propulsion arrière demande à être conduite comme sur un circuit, elle est tout aussi agréable pour une journée de shopping. Et cela en fait une voiture idéale pour les couples dynamiques. Pendant la semaine, on peut s’en servir pour emmener un enfant à l’école, le week-end, elle incarne le passe-temps favori pour daddy. D’un côté, la McLaren 720 S Spider offre une conduite souple et confortable, mais de l’autre, on ressent à peu près toutes les irrégularités sous les roues. Pourtant, à aucun moment cela nous semble dérangeant. Au contraire, cet aspect témoigne de l’excellente rigidité de la carrosserie. Les freins en carbone sont très bons également. Ils sont tellement performants que la première fois que nous les utilisons, tout ce qui se trouve dans la voiture est projeté vers l’avant. Il faut s’y habituer, mais ce n’est pas non plus un luxe dans une voiture de ce calibre qui invite à une conduite hyper sportive. Très brièvement, nous nous laissons aller, là où nous entendons l’appel des vastes routes provinciales du Limbourg, car bientôt nous sommes rappelés à l’ordre sur les petites routes qui nous mènent au Relais & Châteaux La Butte aux Bois où nous passerons la nuit.

Infos: Maasmechelen Village, Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen, tél. 089-77.40.00, privateclients@maasmechelenvillage.com, www.maasmechelenvillage.com Domaine La Butte aux Bois, Paalsteenlaan 90, 3620 Lanaken, tél. 089-73.97.70, www.labutteauxbois.be