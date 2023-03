Vers la saturation automobile

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

En 1983, la Belgique comptait

3 262 700 voitures particulières, pour une population de 9 853 000 habitants. Vingt ans plus tard, ce parc grimpait à 4 820 868 unités. Aujourd’hui, il atteint presque les six millions d’unités, soit près du double d’il y a quarante ans. Les dernières statistiques de Statbel (août 2022) comptabilisent 5 947 479 voitures particulières, dont trois millions à essence (+ 2,3% par rapport à 2021), 2,4 millions diesel (-7,6%), en recul depuis 2012, 375 000 hybrides (+ 45%), 72 000 à l’électricité (+ 75%)… La progression du parc automobile belge a été fulgurante de 1950 (273 599 voitures particulières à cette époque) à 2010 (5 276 283 unités). Puis, la marche en avant de l’automobile a été beaucoup plus lente. Le nombre de voitures particulières a augmenté en moyenne de 0,8% ces dix dernières années. Cette progression régulière a connu un coup d’arrêt en 2020 (recul de 0,01%), une grande première depuis la Seconde Guerre mondiale, due en partie à la crise sanitaire. Entre août 2021 et août 2022, la hausse a repris, très légère (0,3%). Le ralentissement actuel n’est pas seulement dû aux incertitudes des clients sur le timing du basculement vers l’électromobilité. Avec près de deux habitants (1,95) par voiture, la Belgique arrive tout doucement à saturation. Les projections prévoient un plafonnement de la mobilité belge ces prochaines années du fait du télétravail, du vieillissement de la population et de l’augmentation du coût moyen des transports. Actuellement, une voiture particulière parcourt, en moyenne, un peu plus de 15 000 kilomètres par an. Cette distance devrait augmenter légèrement jusqu’en 2030, pour ensuite diminuer.