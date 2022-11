Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La ligne électrique à haute tension Ventilus sera aérienne, ce que tout le monde savait depuis des années déjà. Le dernier rapport à ce sujet peut bien avoir été écrit par un scientifique, ses conclusions étaient nécessaires aux objectifs politiques. Mais on peut continuer à collectionner les études, cela ne convaincra pas les opposants. Avant même que le professeur Westermann ait rendu son rapport, il était déjà mis en doute par, entre autres, le bourgmestre (NDLR: de Ledegem) Bart Dochy (CD&V), le Don Quichotte de la ligne à haute tension, alors que l’idée d’un «dubbelcheck» par Westermann émanait des bourgmestres ouest-flandriens eux-mêmes. […]

Ventilus doit fournir au pays l’énergie produite par les éoliennes en mer du Nord. Tout qui tente de l’empêcher prive nombre de gens et d’entreprises d’une énergie plus propre et bon marché. Un peu de sens des responsabilités envers la société serait donc de mise. Quand le patron d’une entreprise technologique se réfère dans sa résistance à son personnel hautement qualifié, il insulte ses employés.

Le permis pour Ventilus est planifié avant l’année électorale 2024. Les bourgmestres feront donc tout pour défendre bec et ongles leur terroir. C’est compréhensible. Mais on ne peut se laisser guider par cette perspective à l’echelon politique supérieur. Le CD&V a tenté, par son combat retardateur, d’adoucir la douleur sur le plan local mais, en fin de compte, cela n’a occasionné qu’une perte de temps et mécontenté tout le monde. Et peut-être même davantage encore qu’auparavant.