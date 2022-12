Vente aux enchères BicyclEat

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Certains artistes ne peuvent pas se résigner à rester les bras croisés face à la précarisation galopante de nos sociétés. C’est le cas de Jean-Luc Moerman, plasticien hypersensible dont l’œuvre graphique invasive ne fait pas l’économie de la fonction sociale. Cette paupérisation, Moerman l’a expérimentée en circulant à vélo dans la capitale. Confronté à ces hommes et ces femmes qui «n’ont ni droits ni moyens de subsistance et se débrouillent comme ils peuvent dans une détresse qu’une démocratie digne de ce nom ne peut accepter».

L’ artiste en appelle à l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Particulièrement ce passage: «Les êtres humains sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.» Fidèle à ce commandement humaniste, voilà plusieurs mois qu’il a mis en place, avec quelques amis, BicyclEat, une initiative consistant à fournir des repas chauds à vélo-cargo. «Ce système de livraison est idéal, car il permet d’accéder à ces personnes n’importe où et sans agressivité. Il est possible de livrer deux cents repas chauds et bouteilles d’eau par jour à vélo», précise le Bruxellois. Pour pérenniser cette aide dont il mesure chaque jour un peu plus l’urgence, Jean-Luc Moerman organise, le 13 décembre à 13 heures, une vente aux enchères en collaboration avec le Mont-de-Piété et la plateforme internationale Drouot.com. «L’intégralité des bénéfices de cette vente d’œuvres d’art ira aux personnes sans ressources», insiste celui qui a mobilisé un impressionnant réseau de signatures – Antonio Nardone, Mathilde Nardone, François Curlet, Juan d’Oultremont, Xavier Lust, Jean-Marc De Pelsemaeker, Théo Raballand, Philippe Geluck, Loic MonK… – consignés dans un catalogue joliment customisé. Autant dire que pour l’amateur d’art attentif au monde, ce rendez-vous n’est à pas rater.