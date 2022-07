Depuis sa plus tendre enfance, Georgia rêve de devenir pompier, comme son père Sean. Las, dans le New York des années 1930, l’accès à la profession n’est pas autorisé aux femmes. Le jour où un pyromane se met à sévir dans les théâtres de Broadway, l’espiègle jeune fille décide de se déguiser en garçon pour rejoindre l’équipe de soldats du feu formée pour mettre fin à ses agissements. Producteur à succès (les films du tandem Toledano/Nakache, notamment), Laurent Zeitoun fait ses débuts à la mise en scène aux côtés de Theodore Ty avec ce film d’animation déployant son agenda gentiment féministe dans un décor new-yorkais vintage. Et livre un divertissement familial sans temps mort mais un peu lisse.

De Laurent Zeitoun et Theodore Ty. Avec les voix d’Alice Pol, Vincent Cassel. 1 h 33. Sorti le 20/07. 6