Vae Victis!

«Malheur aux vaincus.» Voilà ce que proclamait le peuple romain pour les gladiateurs ayant mal combattu. C’est ce qui ressort dans le discours de nos concitoyens pour notre équipe belge de foot. Pas de quartier pour eux qui nous ont émerveillés pendant des années. Que de critiques, même justifiées, qui n’ont tenu qu’à un fil ou, plutôt, à un piquet de goal… En effet, si le tir de Lukaku avait été deux centimètres plus à gauche, le peuple belge aurait hurlé sa félicité pour ses joueurs. Alors, si nous restions un peu plus objectifs et reconnaissants envers eux et envers l’entraîneur? Ce ne serait pas mal. D’autant que je doute que le prochain coach, quel qu’il soit, puisse emmener aussi haut et aussi longtemps notre équipe nationale.