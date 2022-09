Une sacrée paire d’exemplarité et de valeurs

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Chirac, Jacques: président de la République française entre 1995 et 2007. Aussi connu sous le surnom de «cinq minutes, douche comprise», référence au temps chronométré qu’il passait avec ses nombreuses maîtresses. Il était marié? Oui, mais depuis quand c’est indécent de tromper bobonne, surtout quand on est «un président qui a toujours aimé les femmes»?

Albert II, roi: monarque belge ayant abdiqué en 2013, après vingt ans de règne. Aussi connu pour un test ADN que la justice l’aura forcé à réaliser, incapable de reconnaître lui-même l’existence de sa fille cachée.

Daerden, Michel: ministre socialiste belge à intervalles réguliers entre 1994 et 2011. Aussi connu pour ses frasques alcoolisées et télévisuelles. Mais bon, puisque tout le monde aimait papa…

Darmanin, Gérald: actuel ministre français de l’Intérieur. Aussi connu pour l’information judiciaire dont il fait l’objet, à la suite d’une accusation de viol. Ce qui ne l’a pas empêché d’être reconduit dans ses fonctions à la suite de la dernière élection présidentielle.

Clinton, Bill: président des Etats-Unis entre 1993 et 2001. Aussi connu pour son cigare, qu’il avait enfoncé dans le vagin d’une stagiaire de 22 ans avec laquelle il avait entretenu une relation extraconjugale (lire Chirac, Jacques). Relation à propos de laquelle, accessoirement, il avait menti sous serment.

Mitterrand, François: président de la République française entre 1981 et 1995. Aussi connu pour sa fille cachée, fruit de sa double vie avec une historienne, alors qu’il était marié avec la mère de ses trois enfants «officiels» (lire Chirac, Jacques, à nouveau).

Harry, prince: membre de la famille royale britannique. Aussi connu pour son déguisement de nazi lors d’une fête privée. Toutefois, sa disgrâce par la Couronne n’est due qu’à son mariage avec une vedette américaine qui n’a pas eu le bon goût d’être blanche.

Eltsine, Boris: président de la fédération de Russie de 1991 à 1999. Aussi connu pour son alcoolisme qui l’avait conduit, par exemple, à se retrouver en caleçon devant la Maison-Blanche, tentant d’entrer dans un taxi pour aller acheter une pizza, en 1995 – époque à laquelle l’occupant de cette Maison-Blanche commençait à entretenir une relation extraconjugale (lire Clinton, Bill).

Strauss-Kahn, Dominique: directeur général du FMI entre 2007 et 2011 et presque candidat à l’élection présidentielle française. Aussi connu pour avoir été accusé de viol sur une femme de chambre dans un palace new-yorkais. Ainsi que pour avoir participé à une série d’orgies dans un hôtel de luxe lillois. Etait-ce avant ou après avoir agressé une journaliste française?

Johnson, Boris: Premier ministre britannique entre 2019 et 2022. Aussi connu pour diverses fêtes (à l’occasion de son anniversaire, avec ses collaborateurs, pour des pots de départ…) organisées à Downing Street en plein confinement national pour cause de Covid-19.

Marin, Sanna: Première ministre de la Finlande depuis 2019. Aussi connue pour avoir dansé avec des amis dans une fête privée, qui a eu le malheur d’être filmée. A dû se soumettre à un test de dépistage de drogues, ainsi qu’à de nombreux commentaires du type: «C’est juste choquant, immoral et un défaut d’exemplarité. Qui aurait imaginé de Gaulle, Pompidou ou Mitterrand (NDLR: lire plus haut) agir de la sorte…» ou encore «A ce niveau de l’Etat, […] on doit donner l’exemple des valeurs qui doivent façonner la société» (commentaires repérés après publication de l’édito du Vif du 25 août, qui dénonçait la misogynie de cette polémique). C’est vrai, tiens: en matière d’exemplarité et de valeurs, Sanna Marin devrait s’inspirer de ses illustres prédécesseurs masculins.

Journées du matrimoine, clap 4e La quatrième édition des «Journées du matrimoine», pendant féministe des habituels (et souvent très masculins) «Heritage Days», sera organisée les 23, 24 et 25 septembre. Histoire de «remettre en lumière les personnes, œuvres, métiers, espaces, etc. ayant contribué à façonner une ville et une société plus égalitaires», dixit L’architecture qui dégenre, l’asbl organisatrice.

13,5 à 30,6% de césariennes (par rapport au nombre total des naissances) sont réalisées en Belgique, selon un récent rapport de l’Inami. Un taux qui augmente légèrement, mais moins rapidement que dans les autres pays de l’OCDE. La variation de ces pourcentages dépend des hôpitaux: certains en pratiquent davantage que d’autres, sans que l’Inami «ne puisse expliquer cette variabilité».