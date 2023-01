Une expansion judicieuse

Astara, le groupe de distribution automobile créé en 2022 par la fusion du groupe belge Alcomotive et des Espagnols d’Astara, a récemment signé un partenariat stratégique avec Silence Urban Ecomobility pour la distribution de leurs scooters électriques dans notre pays. Cette nouvelle activité s’inscrit dans le cadre d’une transition du statut de distributeur automobile à celui de fournisseur de mobilité.

L’entreprise espagnole Silence existe depuis 2012 et propose des produits pionniers dans le domaine de l’écomobilité urbaine. Le scooter SO1/SO2 et la «Nanocar» SO4 sont tous deux équipés du même système de batterie amovible, un pack de batterie mobile de type trolley sur roues et avec une poignée, qui peut être rechargé via une prise électrique traditionnelle.

Facilité d’utilisation

Si les SO1/SO2 disposent d’une batterie amovible et interchangeable, la SO4 utilise deux batteries dont le temps de charge moyen est de 6 heures chacune. Le scooter dispose d’une autonomie de 130 kilomètres. Dans le cas de la Nanocar, l’autonomie est de près de 150 kilomètres. La SO4, premier véhicule électrique à quatre roues de Silence, sera disponible en deux versions, avec une vitesse maximale allant jusqu’à 45 km/h (sans permis de conduire) et jusqu’à 85 km/h. La Nanocar est pourvue d’équipements uniques dans ce segment tels que la climatisation, le verrouillage central électrique, les rétroviseurs électriques, le support pour smartphone, la connectivité audio Bluetooth, le volant multifonction et les vitres électriques, ainsi qu’un coffre pratique de 247 litres. Les prix officiels sont encore inconnus. Ils seront dévoilés à l’ouverture du Salon de l’Auto de Bruxelles.

© National

Avec cette activité supplémentaire, Astara Western Europe offre à ses clients un écosystème complet de services numériques et de mobilité. Les clients peuvent choisir d’acheter le véhicule, d’accéder à un abonnement flexible ou d’utiliser le véhicule via une plateforme d’autopartage.

Selon le Managing Director Olivier Sermeus, c’est la première fois qu’Astara Western Europe propose un véhicule électrique à deux roues. Il parle d’une expansion judicieuse des activités qui permet à son groupe automobile d’atteindre de nouveaux groupes cibles. Avec l’élargissement de sa gamme, Astara offre un spectre encore plus large de solutions de mobilité qui ne manquera pas de séduire les usagers des flottes de véhicules.

Silence est actif sur le marché européen depuis quatre ans. Outre les SO1/SO2 et SO4, la marque lancera également des services tels que Battery Station et Motosharing dans les grandes métropoles européennes.