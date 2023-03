Une autre façon de se déplacer

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Il y a quarante ans, le mot «mobilité», mis aujourd’hui à toutes les sauces pour regrouper les différentes façons de se déplacer, n’avait pas encore remplacé le terme «circulation», employé surtout pour évoquer les routes et l’automobile. L’expression «mobilité douce», qui s’est invitée dans nos villes, n’est entrée dans le vocabulaire qu’au milieu des années 2000.

Depuis, les pouvoirs publics encouragent plus fermement les moyens de locomotion non motorisés – marche à pied, vélo, trottinettes… – et les transports en commun. Figure de proue de la néomobilité familiale, le vélo-cargo est devenu le segment le plus dynamique de la filière vélo. Le marché atteint des sommets depuis 2020. Le vélo électrique rapide a également le vent en poupe (surtout en Flandre), poussé notamment par le durcissement de la taxation des voitures de société. Plus largement, les bicyclettes électriques, pliables ou non, ont envahi nos rues, tout comme les scooters électriques partagés et les trottinettes électriques en libre-service.

Il y a quatre décennies, il n’existait pas de systèmes d’«autopartage» (car sharing), qui permettent de réserver un véhicule et de payer son utilisation selon la distance et la durée du trajet. Les plateformes communautaires de covoiturage, apparues ces dernières années, rendent les déplacements moins chers, plus verts et conviviaux. Autre nouveauté: les calculateurs d’itinéraire multimodal, qui intègrent les différentes solutions – marche, bus, tram, métro… – pour se rendre d’un point A à un point B. En 1983, l’automobile n’avait pas encore adopté le GPS. Le premier outil embarqué d’aide à la navigation voit le jour au Japon en 1981, mais on est encore loin d’un équipement. Il faudra attendre la fin des années 2000 pour que commence à se généraliser le GPS intégré au tableau de bord de véhicules neufs. De même, les applis mobiles gratuites d’assistance à la navigation, réseaux sociaux qui signalent les bouchons, accidents, radars, policiers etc. ont bouleversé les habitudes de conduite. En revanche, la généralisation du 50 km/h en ville, les zones 30, les aménagements cyclables, les plans de mobilité, les zones basses émissions et la piétonisation des centres urbains inversent la logique des années 1958 à 2008, qui voulait adapter la ville à la voiture.