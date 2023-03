Un travail de longue haleine par Arnout Gyssels, le 23 mars

D’inquiétantes menaces sur les réseaux sociaux ont décidé les organisateurs à annuler un iftar au sein de la communauté gay et transgenre au Roma d’Anvers (NDLR: centre culturel et lieu de spectacle). Les politiques se sont bousculés pour appeler à maintenir ce repas du ramadan, au besoin sous surveillance policière (NDLR: il a finalement été déplacé à l’Hilton d’Anvers). On frôlait la récupération politique alors que le problème est plus complexe. Les chiffres ne mentent pas. Les jeunes musulmans sont plus négatifs à l’égard des homosexuels que ceux du même âge mais d’autres religions. […]

Comment appréhender la question? Les politiques de tous bords ont clamé que l’iftar devait avoir lieu, ailleurs ou à l’abri d’un mur de policiers. Plus vite dit que fait, mais finalement il s’agit de la volonté de l’organisation et de ses membres, pris entre le marteau et l’enclume, entre des coreligionnaires furieux et des politiques indignés, et qui n’ont pas demandé à se retrouver soudainement au centre d’un combat politique qui les utilise contre leurs familles et voisins.

Dire que la communauté musulmane a encore un long chemin à parcourir en la matière ne peut être un tabou. Le travail de persuasion est de longue haleine, il est sans fin et il s’en faut encore de beaucoup qu’il soit achevé chez tous les chrétiens et non-croyants. Il y aura de la résistance, il faudra persévérer. Un cordon politique n’a jamais été d’aucun secours à cet égard.