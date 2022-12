Un sapin artificiel est plus écologique qu’un sapin naturel

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

FAUX

A quelques semaines de Noël, le débat fait rage: faut-il opter pour un sapin naturel ou artificiel? Préoccupés par l’environnement, certains choisissent un sapin synthétique qu’ils pourront ressortir chaque année. Mais celui-ci est-il vraiment plus écologique qu’un sapin naturel, sachant que ce dernier émet 3,1 kilos de CO2 alors qu’un sapin synthétique en émet 8,1 kilos. Généralement composés de dérivés de pétrole non recyclables, la plupart des sapins synthétiques sont fabriqués en Asie, ce qui augmente l’impact écologique de leur transport. Ainsi, il faudrait garder son sapin synthétique vingt ans pour qu’il soit plus durable qu’un arbre naturel racheté chaque année, même si, en 2021, un étudiant de l’ULB a calculé, sous la houlette du Centre wallon de recherches agronomiques, qu’un sapin synthétique devenait écologiquement rentable après sept années d’utilisation. Cependant, en grandissant, les arbres naturels absorbent le carbone et utilisent dix fois moins de ressources que les usines d’arbres artificiels. Les consommateurs qui choisiraient un sapin naturel peuvent encore réduire l’impact écologique de l’arbre en choisissant une pépinière locale et en évitant de le brûler après les fêtes. Mieux vaut donc replanter le sapin dans son jardin, s’il est en pot, ou le composter.