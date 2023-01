Un peu de légèreté

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La quête de bonheur traverse toutes les vies. […] Mais notre patience à cet égard est à ce point mise à l’épreuve que peu à peu s’imprime en nous une évidence: le bonheur ne s’obtient pas de déduction en déduction, comme la solution d’un problème, il est avant tout un état d’esprit. […] Enfants, nous n’étions pas ces êtres agités, fébriles, anxieux, préoccupés de nous adapter à un monde qui corresponde un tant soit peu à nos désirs. […] Nous n’errions pas dans la grande foire aux illusions, déboussolés et plus ou moins résignés à «survivre… en désapprenant à vivre». Le simple plaisir d’être nous-mêmes décuplait notre pouvoir d’action et notre plaisir de vivre. […] Avec une insolente facilité, nous passions du visible à l’invisible, accédant en un clin d’œil à cette joie profonde qui échappe aujourd’hui cruellement à nos plaisirs faciles. En réalité, le bonheur est simple, c’est nous qui ne le sommes pas.