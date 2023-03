Un arsenal antiviolence familiale

La Flandre sera intégralement couverte, cette année, par un réseau de centres engagés dans la lutte multidisciplinaire contre les violences intrafamiliales et dans l’assistance aux victimes.



Après Anvers et le Limbourg, le Brabant flamand, les Flandre-Orientale et Occidentale auront prochainement leur «Family Justice Center» prêt à l’emploi. L’outil a prouvé toute son utilité dans la lutte contre les violences familiales, souligne Zuhal Demir (N-VA), ministre flamande de la Justice, qui annonce débloquer neuf millions d’euros par an supplémentaires pour la cause.

«La Flandre veut être aux côtés des victimes», insiste Zuhal Demir qui, récemment, livrait au parlement flamand une estimation de l’ampleur du défi à relever: «Le nombre de faits de violence intrafamiliale enregistrés par les services de police avoisine ces dernières années les 23 000 à 24 000 procès-verbaux. Il ne s’agit là que de la partie visible de l’iceberg, le dark number est gigantesque.» Les ménages confrontés à des problèmes sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à frapper à la porte des Family Justice Centers, comme en témoigne la hausse significative – 40% en deux ans – des prises en charge: 2 588 familles assistées en 2022, contre 2 324 en 2021 et 1 845 en 2020.

Les autorités entendent investir dans la coopération étroite entre la police, la justice et une aide professionnalisée aux victimes.

Prévenir les féminicides

Plus que jamais, les autorités flamandes entendent donc investir dans la coopération étroite entre la police, la justice et une aide professionnalisée aux victimes de violences à domicile. Priorité est donnée à une approche multidisciplinaire axée sur la prévention et la protection, avec une attention particulière portée à l’accompagnement psychologique des enfants. La prévention de féminicides n’est pas oubliée, elle fera l’objet d’une évaluation systématique des facteurs de risque de violence entre partenaires de couple grâce à un screening que devront réaliser police et justice à partir de chaque PV.

Au-delà des interventions dictées sous l’empire de l’urgence, le travail de ces centres est surtout orienté sur une gestion à long terme des problèmes familiaux. En se couvrant d’un réseau de neuf centres opérationnels, soit un par province, la Flandre veut pouvoir offrir une assistance de proximité aux personnes confrontées à des problèmes familiaux qui dégénèrent en violence parfois fatale.