Un appel record des paysans en détresse

Jamais encore l’asbl Boeren op een Kruispunt, qui vient en aide aux agriculteurs flamands, n’aura été autant sollicitée que l’an dernier. Pour la première fois, plus de trois cents appels ont été enregistrés. Flambée des prix de l’énergie, du fourrage, des engrais sur fond de guerre en Ukraine et crainte du lendemain liée à la gestion de la pollution à l’azote plombent le moral des campagnes flamandes qui vont ainsi de crise en crise. En témoignent les séances chez un psychologue qui ont quadruplé dans le monde paysan entre 2019 et 2022.